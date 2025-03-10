Arda Kızıldağ'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'Zor bir deplasmandı ama...'

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Gaziantep FK'de Arda Kızıldağ, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Arda Kızıldağ'dan Beşiktaş maçı açıklaması: 'Zor bir deplasmandı ama...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 23:25

Gaziantep FK'da forma giyen Arda Kızıldağ, maçın ardından açıklama yaptı.

Arda Kızıldağ, 2-1'lik galibiyete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bütün hafta iyi çalıştık, Beşiktaş maçından puan almaya gelmiştik. Zor bir deplasmandı ama kazandık. Şimdi sevineceğiz, sonra Kayserispor maçını düşüneceğiz."


Etiketler: #Arda Kızıldağ #gaziantep fk #beşiktaş

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