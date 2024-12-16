Eski hakemler Fenerbahçe - Başakşehir maçını değerlendirdi: Ba'ya gösterilen kırmızı kartta karar doğru mu?

Deniz Çoban: Eğer topu hakeme sinirlenip reklam panolarına vurduğunda sarı kart görseydi; hakem, hakemlik adına her şeyi yapmış olurdu. Kitabın ortasından sarı kart deyip alkışlayacaktık. Görmeyip veya görüp değerlendiremediğiniz zaman bir üstü geliyor. İlk sarı kartı göstermeyince kuvvet aldı. Topsuz alanda Dzeko'ya bu hareketi yapıp bir şey olmayınca... Hakem Dzeko'ya ilk yapılanı görüp devam ettiriyor, 'hayır yok' diyor, iki kere kabahat. Topsuz alanda Dzeko'ya vurması net sarı kart. Buradan sonra mevzu başladı. Kafa atmanın piminin çekildiği yer burası. Bunu kaçırdı hakem.Oyun içerisinde iki oyuncu birbirine omuz atıp vuruşurken oyunu devam ettirme arzusu nedir. Kırmızı kart, VAR'ın konusu. Çağırdı, Ba'yı attırdı. Olayın bütününde Dzeko'nun da hak ettiği bir sarı kart var.

Bülent Yıldırım: Hakem, santra sonrası Ba'nın Dzeko'ya yaptığını görüp devam ettiriyor. Pres yapacak Dzeko'ya koşup Ba, topsuz oyunda deviriyor. Topsuz faul, sportmenliğe aykırı, net sarı kart. Topsuz alanda bu tip durumlarda gerçekten ben de hakemliğim zamanımda kaçırınca yardımcılardan çok destek aldım. Yeterince yardım alamadı mı, emin değilim. Sahadaki oyuncular farkında. Ba gidip santradan sonra vurdu. Bu öncesinden engellenebilirdi. Topsuz alanda Dzeko'ya gidip vurduğu an sarıyı verecektin. Neyse ki VAR var, başa yapılan darbe kanıtlı bir şekilde ortadaydı. Bilgi geldi. Hakem izleyip doğru kırmızı kart gösterdi.