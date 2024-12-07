Eski hakemler Trabzonspor - Kasımpaşa maçını yorumladı: Trabzonspor'un kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: Zaman zaman kelime dağarcığımın yetersiz kaldığı durumlar oluyor, bu onlardan bir tanesi. Saha içerisinde buna benzer çok fazla temas oluyor futbolda. Burada ben, penaltıyla ilgili uzaktan yakından bir bağ göremiyorum. Son derece yanlış bir yorum ve ciddi bir VAR hatası olduğunu düşünüyorum. Burada verilmesi gereken en doğru karar Enis Destan'ın sarı kart görmesi gerektiği. Kendi takım arkadaşından biri böyle yapsa bundan penaltı yese, ne kadar mutlu olurdu bunu da kendi vicdanına bırakıyorum. Yüzde 100 yanlış olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Yanlış değil, çok yanlış değil, çok çok çok yanlış bir VAR müdahalesi olmuş bu. Bence bu sezonun en yanlış VAR müdahalesi olarak ilk sıraya oturdu. Hakemin bunu biraz daha izlemeye hakkı vardı, bu pozisyonu devam ettirmeliydi. Penaltı vermemeliydi.