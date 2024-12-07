Eski hakemler Trabzonspor - Kasımpaşa maçını yorumladı: Trabzonspor'un kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Eski hakemler, Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakemler tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
KASIMPAŞA LEHİNE VERİLEN PENALTIDA UĞURCAN ÇAKIR KART GÖRMELİ MİYDİ?
Bülent Yıldırım: Kaleci, hücum oyuncusu topu kurtarır kurtarmaz işi garantiye almak için ona bir müdahalede bulundu. Hakemin de açısı yanlış olduğu için hissiyatıyla bir karar verdi. Ayak çizgi üzerindeyken bir temas olduğunu düşünüyorum. Ben bu pozisyonun içeride olduğunu ve penaltı olduğunu düşünüyorum. Kalecinin de kart görmesi gerektiğini düşünüyorum.
Deniz Çoban: Sarı kart gösterilecekse sebebi kontrolsüz hareketten olur, bence bu kontrolsüz hareket.
Bahattin Duran: Kontrolsüz hareketten dolayı Uğurcan Çakır'a kart gösterilmeliydi.
62. DAKİKADA ENİS DESTAN'IN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI VAR MI?
Deniz Çoban: Sağ dirseğini oyuncuya dayamış.Burada oyunun devam etmesi gerektiği kanaatindeyim.
Bülent Yıldırım: Asla böyle penaltı olmaz. Olsa olsa hücum faul olur. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Bence de devam kararı doğru ama Cafu'nun yaptığı hareket çok riskli.
TRABZONSPOR'UN KAZANDIĞI PENALTIDA KARAR DOĞRU MU?
Deniz Çoban: VAR sistemi böyle bir pozisyon için yok. Burada açık bariz bir ihlal yok, gözden kaçan. VAR devreye girmiş. İhlal yok. Futbol oyununun içerisinde olan temaslar. Gözden kaçmış yüze gelen el, kafaya vurulmuş bir darbe, yumruk yok. Ben burada VAR'ı da en ağır şekilde eleştiririm onun için farklı cümleler kurmayayım. Hakem arkadaşımı izledikten sonra bu kararı verdiği için ağır eleştiriler yapıyorum ama cümlelerle pekiştirmeyeyim. Şu hareketi pilottan izlediğimizde hareketin bir sonucu var. Bu düşüş, olayın abartılı olduğunu aslında çok inandırıcı olmadığını gösteren bir sahne. VAR çağırdıktan sonra hakeme izlettirirken pozisyonun şeklini gördüğünde hakemin şunu da görmesine ihtiyaç olduğunu düşündüm, bu oyuncu nasıl düştü yere? Darbeyi gösteriyor, sonrasını göstermiyor. Belki hakemin fikri değişecek o oyuncunun yaptığı davranışları görse.
Bülent Yıldırım: Zaman zaman kelime dağarcığımın yetersiz kaldığı durumlar oluyor, bu onlardan bir tanesi. Saha içerisinde buna benzer çok fazla temas oluyor futbolda. Burada ben, penaltıyla ilgili uzaktan yakından bir bağ göremiyorum. Son derece yanlış bir yorum ve ciddi bir VAR hatası olduğunu düşünüyorum. Burada verilmesi gereken en doğru karar Enis Destan'ın sarı kart görmesi gerektiği. Kendi takım arkadaşından biri böyle yapsa bundan penaltı yese, ne kadar mutlu olurdu bunu da kendi vicdanına bırakıyorum. Yüzde 100 yanlış olduğunu düşünüyorum.
Bahattin Duran: Yanlış değil, çok yanlış değil, çok çok çok yanlış bir VAR müdahalesi olmuş bu. Bence bu sezonun en yanlış VAR müdahalesi olarak ilk sıraya oturdu. Hakemin bunu biraz daha izlemeye hakkı vardı, bu pozisyonu devam ettirmeliydi. Penaltı vermemeliydi.
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