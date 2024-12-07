Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Eserleri ile gurur duysunlar'

'EN İYİSİ 35'LİK NWAKAEME'

Olcay Çakır: "Bir takım düşünün bir sürü transfer yapmış olmasına rağmen en iyi oyuncusu hala 35’lik Nwakaeme olabiliyor. O Nwakaeme gitmişti, geldi, oynadı, oynamadı ama saha da durduğu sürece takımının hep en iyisi olmaya devam edecek gibi. Dün Şenol Güneş’in ilk kurgusu işe yaramayınca, ikinci kurguda oyuna yaptığı doğru ama eksik hamlelerle risk alarak oyunda üstünlüğü ele almayı bildi. Oyuncuların bir mühendislik fiyaskosuyla bir araya getirildiği ortada. Ancak yine de kadro gerçeklerine uygun oyun modellerinin de bulunamamış olması hocaya yazacak konular gibi duruyor. Şenol Güneş sürekli oyuncuları değiştiriyor. Bazen mecburiyetlerle, bazen de oyuncular hak ettikleri için yaşanıyor bu değişiklikler ama çare bulunamıyor bu kurguya." (Fanatik)