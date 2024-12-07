Spor yazarları Trabzonspor - Kasımpaşa maçını değerlendirdi: 'Eserleri ile gurur duysunlar'
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
'EN İYİSİ 35'LİK NWAKAEME'
Olcay Çakır: "Bir takım düşünün bir sürü transfer yapmış olmasına rağmen en iyi oyuncusu hala 35’lik Nwakaeme olabiliyor. O Nwakaeme gitmişti, geldi, oynadı, oynamadı ama saha da durduğu sürece takımının hep en iyisi olmaya devam edecek gibi. Dün Şenol Güneş’in ilk kurgusu işe yaramayınca, ikinci kurguda oyuna yaptığı doğru ama eksik hamlelerle risk alarak oyunda üstünlüğü ele almayı bildi. Oyuncuların bir mühendislik fiyaskosuyla bir araya getirildiği ortada. Ancak yine de kadro gerçeklerine uygun oyun modellerinin de bulunamamış olması hocaya yazacak konular gibi duruyor. Şenol Güneş sürekli oyuncuları değiştiriyor. Bazen mecburiyetlerle, bazen de oyuncular hak ettikleri için yaşanıyor bu değişiklikler ama çare bulunamıyor bu kurguya." (Fanatik)
'YIKTILAR TRABZONSPOR'U'
Zeki Uzundurukan: "İlk yarıda her hattı ile tel tel dökülen bir Trabzonspor vardı sahada. Bordo-mavililer, ne savunma yapabildi, ne orta sahada top tutabildi ne de hücum yapabildi. Koca 45 dakikada sadece Vişça'nın şutunda direğe takılan bir takım vardı sahada. Bordo-mavililer, 90'da da Costa maçın skorunu belirlerken, Trabzonspor'daki kötü gidiş sürdü. Trabzonspor'un bir oyunu yok. Bir lideri yok sahada. Şenol hoca da skoru tutacak, taktikler geliştiremedi, hamleler de yapamadı… Bu takıma Lundstram, Malheiro gibi sıradan oyuncuları aldıran teknik adam ve scout ekibi sorumludur bu kötü tablodan. Eserleri ile gurur duysunlar! Yaktılar Trabzonspor'u!" (Fotomaç)
'ŞENOL HOCANIN EN ZOR SINAVIYDI'
Cemal Ersen: "Alanyaspor karşısında takımın en kötülerinden biri olan Malheiro’nun kanadı yine yol geçen hanına döndü. Kasımpaşaspor’un yarattığı her tehlike bu kulvardan gelişti. Uğurcan’ı penaltı yapmaya zorlayan pozisyonda da kısa düşen geri pas vardı. Maçın kırılma anı futbolun saha içinde yaşanması gereken bölümüyle ilgili değildi. Kasımpaşaspor ceza alanı içinde ve topsuz alanda Rodrigues’in sinirlerine hakim olamayıp Enis Destan’ın göğsüne attığı yumruk idi. Karşılığı penaltı ve sarı kart olunca aklıma geçen sezon Enis Destan’ın orta alanda rakibine yaptığı aynı kural dışı hareket ve gördüğü kırmızı kart geldi. Sanırım doksan dakikanın dışına taşan bu maç, Şenol hocanın en zor ve stresli sınavı oldu." (Milliyet)
En Çok Okunan Haberler
-
- Esad yönetimi neden hızla çöküyor?
- Trendyol 1. Lig ekibinden çekilme kararı!
- 'Esad ve ailesinin Suriye’yi terk ettiği' iddia edildi
- Saray'dan 'emekli maaşı' açıklaması
- İmamoğlu’nun parti içi çıkışının ardından...
- İlber Ortaylı'dan 'yatırım' tavsiyesi
- ABD’nin HTŞ-YPG planı
- İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
- Karakolda işkence iddiası
- İşte bankalara göre 3 milyon TL'nin faiz oranı...