Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Merseyside derbisi TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda David Moyes'un ekibi Everton ile karşılaşacak.
EVERTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Goodison Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
EVERTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- Bakan'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması
- Mansur Yavaş’tan dikkat çeken paylaşım!
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- Özdemir Erdoğan’dan Zeki Müren’e büyük saygısızlık!
- 'Sucuk' yerine at ve eşek eti yedirmişler!
- Oğuz Çetin yoğun bakıma kaldırıldı
- Deprem raporu yayımlandı
- İzmir'de 'deprem' alarmı: AFAD harekete geçti
- Eylem Tok ve Timur Cihantimur için 'iade' kararı