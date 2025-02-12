Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 15. hafta erteleme maçında deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Merseyside derbisi TSİ 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
12 Şubat 2025 Çarşamba, 10:39
Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda David Moyes'un ekibi Everton ile karşılaşacak.

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Goodison Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EVERTON - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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