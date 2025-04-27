Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
27 Nisan 2025 Pazar, 09:29
Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'in 33. haftasında heyecanı sürüyor.

Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.

Eyüpspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

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