Galatasaray Avrupa Kupası'nda finale çıktı!
Galatasaray Fuzul, Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde karşılaştığı Econy Gran Canaria'yı 72-58 mağlup ederek finale yükseldi.
Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde İspanyol ekibi Econy Gran Canaria'yı 72-58 yenerek finale çıktı.
Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Sassari kentindeki Palasport Roberta Serradimigni'de düzenlenen Avrupa Kupası 1'in yarı final mücadelesinde Econy Gran Canaria ile karşı karşıya geldi.
RAKİBİ BELLİ OLDU
İlk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Galatasaray Fuzul, soyunma odasına 43-33 önde gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 59-47 üstün girdiği maçı, 72-58 kazandı.
Galatasaray Fuzul, finalde 27 Nisan Pazar günü Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.15'te başlayacak.
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