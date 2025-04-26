Galatasaray Avrupa Kupası'nda finale çıktı!

Galatasaray Fuzul, Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde karşılaştığı Econy Gran Canaria'yı 72-58 mağlup ederek finale yükseldi.

Galatasaray Avrupa Kupası'nda finale çıktı!
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AA
Yayınlanma: 26.04.2025 - 22:37

Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Kupası 1'in yarı finalinde İspanyol ekibi Econy Gran Canaria'yı 72-58 yenerek finale çıktı. 

Sarı-kırmızılılar, İtalya'nın Sassari kentindeki Palasport Roberta Serradimigni'de düzenlenen Avrupa Kupası 1'in yarı final mücadelesinde Econy Gran Canaria ile karşı karşıya geldi.

RAKİBİ BELLİ OLDU

İlk çeyreği 23-11 önde tamamlayan Galatasaray Fuzul, soyunma odasına 43-33 önde gitti. Sarı-kırmızılılar, final periyoduna 59-47 üstün girdiği maçı, 72-58 kazandı.

Galatasaray Fuzul, finalde 27 Nisan Pazar günü Fransa temsilcisi Les Aigles du Velay ile karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 13.15'te başlayacak.


Etiketler: #galatasaray #Gran Canaria #Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 1

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