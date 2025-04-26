Galatasaray Olağan Bütçe Toplantısı'nda 'tutuklu gençler' çıkışı: 'Kafanızı çevirdiğiniz o genç mi maçlara gelecek?'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 22:21

Güncelleme: 26.04.2025 - 22:41

Galatasaray'ın yıllık olağan bütçe toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Galatasaray lisesi mezunu Mehmet Orkun Çiydem'in sözleri damga vurdu.

Çiydem, 19 Mart günü İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon sonucu kulüp yönetiminin sessizliğine tepki gösterdi. Çiydem ayrıca, tutuklu gençler için de adım atılmadığı için sitem etti.

"ARAZİLERİMİZİN TAPULARI İPTAL EDİLSE SİZLER SESSİZ KALACAKSINIZ"

Zaman zaman divan yönetiminin uyarılarda bulunduğu Mehmet Orkun Çiydem'in konuşması şöyle:

"Mevcut yönetim 19 Mart tarihinden itibaren sergilediği tutumla Galatasaray değerlerini taşımadığınız bizlere göstermiş ve bütün güvenilirliğini yitirmiştir. Bu yüzden de yaptıkları bütçenin herhangi bir güvenilirliği yoktur. Çünkü sayın yönetim sizler, bizlere net bir şekilde gösterdiniz ki, yarın Florya, Kemerburgaz arazilerimizin tapuları, sözleşmeleri hukuksuz bir biçimde iptal edilse sizler sessiz kalacaksınız. Öbür gün Genel Kurulun iradesiyle seçilmiş bir başkan görevinden alınıp yerine kayyum atansa sizler yine sessiz kalacaksınız.

"KAFANIZI ÇEVİRDİĞİNİZ GENÇ Mİ GELECEK?"

Şimdi de bir bütçe yapmışsınız ve orada diyorsunuz ki, 'Bu kadar gelir ederiz, şu kadar ürün satarız.' Soruyorum size, 'Kim alacak o ürünleri?' ya da 'Sizin temsil ettiğiniz Galatasaray maçlarına kim gelecek?' Maça gidebilmek için aylarca harçlığından, maaşından kenara koyup biriktirmek zorunda olan ama sizin kafanızı çevirdiğiniz o genç mi gelecek?

"YOK HÜKMÜNDESİNİZ"

Sebepsiz yere bayramı Silivri'de geçiren öğrenci kardeşlerim mi gelecek yoksa Anayasal haklarını kullanırken Osimhen pankartı açan ve bugün itibari ile tam 30 gündür özgürlüklerinden mahrum olan ama fakat bizim kurumsal olarak isimlerini dahi anamadığımız Berke Doğu Türker ya da Ege Arifoğlu mu gelecek? Artık vicdanlarınızda nasıl adalet terazisi kurdunuz bilemiyorum ama sizlerin yaptığı bütçe de sizler de benim gözümde yok hükmündesiniz.

"GALATASARAY NİCELERİNİN GİDİŞİNİ GÖRMÜŞ..."

Bu saatten sonra kabul edilebilir bir bütçe konuşabilmemizin tek yolu sizin o koltuklardan inmenizdir. Sizler gideceksiniz çünkü haksızlık karşısında susanın bir gün elbet o haksızlığa maruz kalacağının farkında değilsiniz. Vicdanı hür Galatasaraylılar olarak biz geri alacağız. Sizlerin dönemi bir gün bitecek ve kafanızı çevirdiğiniz tüm o genç kardeşlerime söz veriyorum ki, o koltuklarda bir daha bize bu utancı yaşatmayacak insanların oturması için elimden geleni yapacağım."

Unutmayın ki Galatasaray hem padişahların hem kendisini yenilmez zanneden nicelerinin gidişini görmüş ancak Galatasaray değerlerine sahip üyeleri ile daima dimdik ayakta kalmıştır, kalmaya da devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, biz buradayız."