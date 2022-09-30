Ezgjan Alioski'den derbi mesajı: 'Beşiktaş maçı için oldukça rahatım'

"Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha fazla hissediyorum"

Ezgjan Alioski, sarı-lacivertli camiaya katılmadan önce kulübün büyüklüğü hakkında fikir sahibi olduğunu ancak transferinin ardından bunu çok daha fazla hissettiğini ifade etti.

Fenerbahçe'de bulunmayı "harika bir duygu" şeklinde tanımlayan başarılı sol kanat oyuncusu, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü konusunda burada olduğum süre boyunca her gün çok daha fazlasını görüyorum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha fazla hissediyorum. Zaten herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu çok iyi biliyor. Burası gerçekten harika bir kulüp" değerlendirmesinde bulundu.