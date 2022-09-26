Faroe Adaları yenilgisinin ardından Stefan Kuntz'a sert çıkış! 'Değişim her an kapıda bekliyor!'
BİZE HİÇ YAKIŞMADI HİÇ - BİLAL MEŞE (MİLLİYET)
"Eğri oturacağız, doğruyu söyleyeceğiz arkadaş! Tabii ki A Milli Takım şartlar ne olursa olsun kazanmak zorundadır. Diyeceksiniz ki, Uluslar Ligi’nde B’ye transfer olduk, daha ne istiyorsunuz ki? C’de mücadele ettiğimiz takımlara bakın, hiçbiri ne bizim ayarımızda, ne de kantarımızdadır! Al birini, vur ötekine misali!
(...)
Tek övünülecek yanımız grubu lider tamamlamak, hepsi o kadar! Ya futbol, ya da bu son yenilgi, inanın bize hiç yakışmadı hiççç! Stefan Kuntz, bu negatif tabloya bakalım nasıl mazeretler üretecek! Artı Kuntz’un pozisyonu tartışılıyor şu sıralarda, değişim her an kapıda bekliyor!"
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