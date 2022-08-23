Faruk Koca Karl Marx'tan örnek verdi: Altyapı olmadan üstyapı olmaz

"ANKARAGÜCÜ BÜYÜDÜKÇE ANKARA KAZANACAK"

Başkan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumsal yapılar bütünüyle oluştuğu zaman Ankaragücü hem futbolda hem de diğer branşlarda Türkiye’de ciddi başarı elde ettikten sonra uluslararası arenaya çıktığında daha çok ilgi göreceğini düşünüyoruz. Biz Ankaragücü kurumsal yapısını, bu markayı, bu armayı yukarılara kadar taşımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ankaragücü’nü bütün branşlarında kurumsal bir yapıya dönüştürmek bana göre en büyük başarıdır. Bütün çabalarımız buna dönüktür. İnşallah bunu başaracağız. Bunu başarmak için şehrin bütün dinamiklerinin harekete geçmesi gerekiyor. Ankaragücü, Ankara’nın en önemli markasıdır. Herkesin Ankaragücü’nün kurumsal yapısını ve marka değerini yükseltmek için sorumluluğu var. Siyasilerin, ticari kesimin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının bu markayı büyütmeleri gerekiyor. Ankaragücü büyüdükçe Ankara kazanacaktır.”