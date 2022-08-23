Faruk Koca Karl Marx'tan örnek verdi: Altyapı olmadan üstyapı olmaz
MKE Ankaragücü Spor Kulübü, imzaladığı protokol ile Mamak Belediyesi’nin basketbol ve hentbol takımlarını devralarak bünyesine kattı. Başkent ekibi, 1 yıl süresince MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü adıyla Türkiye Basketbol Ligi’nde ve MKE Ankaragücü Mamak Belediyesi Hentbol Kulübü adıyla da Hentbol Süper Ligi’ne mücadele edecek. 1 yılın ardından branşlar, MKE Ankaragücü kurumsal kimliği altında spor faaliyetlerine devam edecek.
"BÜTÜN SPOR BRANŞLARINDA OLMAMIZ GEREKİR"
Ankaragücü’nün genelde futbol takımı ile öne çıktığını ama diğer branşlarla ilgili ihmalin söz konusu olduğunu ifade eden MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, “Ankaragücü bir markadır, önemli bir markadır. Bu markanın bütün spor faaliyetlerinde, spor branşlarında var olması gerekir. Geldiğimizden beri bunun çabası içerisinde olacağımızı hep söyledik. Şu anda aktif olan amatör branşlarda; güreş, boks, badminton, halter ve masa tenisi var. Bugün bu sözleşmeden sonra basketbol ve hentbol da Ankaragücü kurumsal yapısı içerisinde yerini alacaktır” dedi.
"ANKARAGÜCÜ BÜYÜDÜKÇE ANKARA KAZANACAK"
Başkan Koca sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumsal yapılar bütünüyle oluştuğu zaman Ankaragücü hem futbolda hem de diğer branşlarda Türkiye’de ciddi başarı elde ettikten sonra uluslararası arenaya çıktığında daha çok ilgi göreceğini düşünüyoruz. Biz Ankaragücü kurumsal yapısını, bu markayı, bu armayı yukarılara kadar taşımak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Ankaragücü’nü bütün branşlarında kurumsal bir yapıya dönüştürmek bana göre en büyük başarıdır. Bütün çabalarımız buna dönüktür. İnşallah bunu başaracağız. Bunu başarmak için şehrin bütün dinamiklerinin harekete geçmesi gerekiyor. Ankaragücü, Ankara’nın en önemli markasıdır. Herkesin Ankaragücü’nün kurumsal yapısını ve marka değerini yükseltmek için sorumluluğu var. Siyasilerin, ticari kesimin, iş dünyasının, sivil toplum kuruluşlarının bu markayı büyütmeleri gerekiyor. Ankaragücü büyüdükçe Ankara kazanacaktır.”
"MARX'IN DEDİĞİ GİBİ..."
Başkan Koca, futbolda yeni bir yapılanma içerisine girerek altyapıyı mahallelerde, ilçelerde güçlendirmek için yoğun çaba içerisinde olduklarını belirterek, “Türkiye’nin altyapı konusunda en uzman ekiplerini Ankaragücü altyapısına kazandırdık. Ankaragücü’nün kurumsal kimliğini taşıyan 8 ilçede Ankaragücü altyapısına destek verecek tesisler istiyoruz. Ama altyapı olmadan Marx’ın dediği gibi üst yapı tamamlanmaz. Altyapıyı tamamlamamız lazım. Onun için altyapıya çok önem vermemiz lazım. Birçok belediye başkanımız buna destek olacağını söyledi. Yaklaşık 1 tane büyük 3-4 tane küçük sahanın olacağı bir tesis yapılmasını özellikle rica ediyoruz. Tandoğan’daki tesislerin fiziki şartları çok zorlandı. Eskiden Tandoğan’da birkaç sahalık yer varken, şu anda bir sahaya sıkışmış haldeyiz. Özellikle metropol ilçelerde en az 1 tane büyük, 3-4 tane de küçük sahanın da oluşabileceği bir desteği Ankaragücü’nün kurumsal yapısı için istiyoruz. Bunları yaptıktan sonra inşallah altyapı da hak ettiği yere gelecektir" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Lüks otomobilin aynaları böyle çalındı
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Şort tacizine tepki
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- 'Sahada en çok duyduğumuz isim...'
- 'Son çağrım, bu sınava girmeyin!'
- Davutoğlu'na 'çarpı' attı, 'halifemiz RTE' dedi
- Canlı yayında tacize uğradı: İzleyiciler fark etti
- 'Erdoğan tüm dediklerini yutmak zorunda kaldı'
- Mahkeme 'erişim engeli' kararı aldı
- Dugina'nın aracına bomba koyan suikastçının görüntüleri!
- Cani baba 3 yaşındaki Kadir'i piknik tüpüyle katletti