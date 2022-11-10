"Aslında o tema Fenerbahçe Kulübünün DNA'sını da çok iyi anlatıyor. Dün akşam yayınladık, gece yarısına kadar pek çok televizyon kanalında ve sosyal medya alanında olacak. Muazzam geri dönüşler alıyoruz. Bize de yakışan bir video oldu. Çok mutlu olduk, gurur duyduk. Bu akşamki THY Avrupa Ligi maçımızda da Atamızı anacağız. Ne şanslıyız ki böyle bir liderimiz oldu, bu ülkeyi, vatanı bizlere emanet etti. Rahmetli dedemin bir lafı vardır; 'Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, kıymetini bilelim.' diye. Aynen öyle. Hem Atamızı hem de bu vatanı bize veren tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anmak durumundayız."