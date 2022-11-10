Fenerbahçe, Atatürk'ü "10 Kasım Fenerbahçe Vapuru" ile Dolmabahçe Sarayı açıklarında andı
Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde andı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında "10 Kasım Fenerbahçe Vapuru"yla üçüncü kez organize edilen anma törenine, Kulüp Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim kurulu üyeleri, sporcular, teknik ekip, üyeler ve çalışanlar katıldı.
Yoğun katılımla gerçekleşen anma töreninde, saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı. Daha sonra ise İstiklal Marşı hep bir ağızdan söylendi.
Ayrıca bugünün anısı için hazırlanan Anı Defterine de duygu ve düşünceler yazıldı.
Burada açıklamada bulunan Ali Koç, 10 Kasım'ın özel bir gün olduğunu hatırlatarak, "Sadece Fenerbahçe Kulübü olarak değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti olarak kesinlikle yas olarak gördüğümüz bir gün değil, mutlu olmamız, gurur duymamız gereken bir gün. Çünkü dünyanın kaç ülkesinde böyle bir lider var ki vefatından 84 sene sonra ilk günkü gibi anılsın, sevilsin, milyonlar şükranlarını minnetlerini iletsin… 10 Kasım'da oluyor. Dikkat ederseniz son dönemde de artan bir coşkuyla 10 Kasım'ı anıyoruz. 100 yılda, 1000 yılda böyle bir lider gelir. Allah'a çok şükür ki yolu ülkemizle kesişmiş. Atamıza, bu güzel vatanın bizim olmasını sağlayan şehitlerimize, kahraman gazilerimize sadece 10 Kasım'da değil, her gün şükreden, minnetle anan bir spor kulübünün üyesi olmaktan son derece gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk'ü "Senden Aldık" temasıyla özel bir video ile andıklarını anlatan Ali Koç, şunları kaydetti:
"Aslında o tema Fenerbahçe Kulübünün DNA'sını da çok iyi anlatıyor. Dün akşam yayınladık, gece yarısına kadar pek çok televizyon kanalında ve sosyal medya alanında olacak. Muazzam geri dönüşler alıyoruz. Bize de yakışan bir video oldu. Çok mutlu olduk, gurur duyduk. Bu akşamki THY Avrupa Ligi maçımızda da Atamızı anacağız. Ne şanslıyız ki böyle bir liderimiz oldu, bu ülkeyi, vatanı bizlere emanet etti. Rahmetli dedemin bir lafı vardır; 'Allah bize dünyanın en güzel ülkesini vermiş, kıymetini bilelim.' diye. Aynen öyle. Hem Atamızı hem de bu vatanı bize veren tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anmak durumundayız."
Törende yöneticiler, şube sorumluları, sporcular ve üyeler ise Fenerbahçe TV'ye yaptıkları açıklamalarda, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yıl dönümünde saygı ve rahmetle andıklarını, törende duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti.
Video Haberler
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bari bugün yapmasaydınız!
- 'Başın derde girecek' demişler...
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Erdoğan’ın İsveç Başbakanı ile seçim diyaloğuna tepki
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- Son saha çalışmaları ne söylüyor?
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- Çekilme talimatı verdiler
- Hüseyin Baş’tan manidar mesaj
- Avdagiç duyurdu: İTO seçimleri sonuçlandı