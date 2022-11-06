İlhan Palut: 'Kazanan Konyaspor'u yakalamak istiyoruz'
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi.
Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, Trabzonspor karşısındaki 2-2'lik beraberliği değerlendirdi.
İlhan Palut, "27. dakikaya, yani penaltılarla 2-0 geriye düştüğümüz ana kadar hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamadık. Rakip riskler aldı ama baskıyı kıramadık, arkada geniş alanlar bulacaktık. Beklemiyorduk, basit hatalar yaptık. Trabzonspor maça iyi başladı ve penaltılarla da olsa 2-0 yaptı. Bazı değişiklikler yaptık, maçı dengeledik. Hafta boyu çalıştık ama 27. dakikada 2-0 olunca bir şeyleri değiştirdik. Bir reaksiyon verdi oyuncular. O gol çok farklı hava getirdi. İkinci yarı bir gol daha ve dengeli bir oyun. Bu ivmeyle bir gol daha bulup galibiyete uzanabilir miydik? Kırmızı karttan sonra işimiz çok zorlaştık. Orada 3. stoperi oyuna aldık. 2-0'dan 2-2'yi yakalayınca onu korumak istedik." dedi.
Genç teknik adam ayrıca, "Kazanamıyoruz. Değerli bir puan aldık ama 5 maçtır kazanamıyoruz. Kazanan Konyaspor'u tekrar yakalamak istiyoruz. Bu geri dönüş, hemen sonraki maç adına pozitif bir özgüven ve kararlılık getirir diye ümit ediyorum." diye konuştu.
Video Haberler
- Öğrenciler günlük 10 bin ekmek üretiyor
- Topladığı el işi Türk kilimleriyle Tokyo'da sergi açtı
- Millet İttifakı'nın adayı ne zaman açıklanacak?
- Sokak köpekleri, mağazadan oyuncak pelüş köpek kaçırdı
- Park alanından çıkarırken bebekle polis ilgilendi
- AKP'nin Hedef 2023 deyip yapamadığı 10 vaat
- Türkiye Yüzyılı mı, Çöküş Yüzyılı mı?
- Yok böyle sokak röportajı! Yurttaşlar birbirine girdi...
- Endemik çiçekler, camda şekil buldu
- Umudunun tükendiği an sıfır otomobil sahibi oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Birçok tiplemeye hayat vermişti... Son hali gündem oldu
- Erdoğan'ı çileden çıkaracak soru
- Durumu kritik...
- 'Şık olmayan’ görevden alma
- CHP'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması
- Sırp çete lideri Sarıyer'de yakalandı, cesetler aranıyor
- İktidarın oyları neden düşmüyor?
- Asgari ücret ne kadar olacak?
- Bir madende daha patlama!
- 'Desteğine ihtiyacımız var...'