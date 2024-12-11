Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 18.30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2024 Çarşamba, 10:38
Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18.30'da başlayacak.

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bosnalı hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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