Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında kendi evinde Anadolu Efes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.
Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Tomislav Mijatović'in ekibi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.
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