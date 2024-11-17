Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında kendi evinde Anadolu Efes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2024 Pazar, 11:07
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Šarūnas Jasikevičius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, kendi evinde Tomislav Mijatović'in ekibi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele beIN Sports 5 kanalından naklen yayımlanacak.

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