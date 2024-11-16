Sebastian Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Polonya Milli Takımı'nda Portekiz maçı öncesi ısınmada sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski'nin yerine Mateusz Bogusz ilk 11'e alındı.
Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, milli takımda sakatlık yaşadı.
Polonya Milli Takımı'nda Portekiz maçı öncesi ısınmada sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski'nin yerine Mateusz Bogusz ilk 11'e alındı.
Szymanski'nin sakatlığının durumu, maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Etiketler: #polonya #fenerbahçe #Sebastian Szymanski
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