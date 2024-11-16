A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Fenerbahçe Beko'dan kimse yer almadı!
A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket Elemeleri'nde Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket Elemeleri'nde Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.
Kadroda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda bulunan hiçbir yerli oyuncu yer almadı. Kadroda sadece Fenerbahçe Beko'dan Bayern Münih'e kiralanan Onuralp Bitim yer aldı.
İşte A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan maçları için belirlenen kadrosu:
Shane Larkin
Cedi Osman
Kenan Sipahi
Ömer Faruk Yurtseven
Furkan Korkmaz
Muhsin Yaşar
Erkan Yılmaz
Kerem Kuthan Konan
Furkan Haltalı
Şehmus Hazer
Onuralp Bitim
Doğuş Özdemiroğlu
Yiğitcan Saybir
Sadık Emir Kabaca
Göksenin Köksal
Emre Melih Tunca
David Mutaf
Ercan Osmani
NE OLMUŞTU?
Basketbolda sezon öncesinde Panathinaikos hazırlık maçında Galatasaray'a konuk olmuştu. Futbolda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçtan sonra oynanan hazırlık maçında Ergin Ataman, Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarına maçın skoru 3-1 işareti yapmıştı. Fenerbahçe Beko bu görüntülerin ardından Ergin Ataman'a tepki göstermişti ve Ataman takımın başında bulunduğu sürece milli takıma hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.
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