A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: Fenerbahçe Beko'dan kimse yer almadı!

Yayınlanma: 16.11.2024 - 09:52

Güncelleme: 16.11.2024 - 09:52

A Milli Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket Elemeleri'nde Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Kadroda Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda bulunan hiçbir yerli oyuncu yer almadı. Kadroda sadece Fenerbahçe Beko'dan Bayern Münih'e kiralanan Onuralp Bitim yer aldı.

İşte A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan maçları için belirlenen kadrosu:

Shane Larkin

Cedi Osman

Kenan Sipahi

Ömer Faruk Yurtseven

Furkan Korkmaz

Muhsin Yaşar

Erkan Yılmaz

Kerem Kuthan Konan

Furkan Haltalı

Şehmus Hazer

Onuralp Bitim

Doğuş Özdemiroğlu

Yiğitcan Saybir

Sadık Emir Kabaca

Göksenin Köksal

Emre Melih Tunca

David Mutaf

Ercan Osmani

NE OLMUŞTU?

Basketbolda sezon öncesinde Panathinaikos hazırlık maçında Galatasaray'a konuk olmuştu. Futbolda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçtan sonra oynanan hazırlık maçında Ergin Ataman, Galatasaraylı taraftarların tezahüratlarına maçın skoru 3-1 işareti yapmıştı. Fenerbahçe Beko bu görüntülerin ardından Ergin Ataman'a tepki göstermişti ve Ataman takımın başında bulunduğu sürece milli takıma hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.