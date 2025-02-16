Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş Fibabanka ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
16 Şubat 2025 Pazar, 10:53
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

ING Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Şanlıurfa'da Dusan Alimpijevic'in ekibi Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI SAAT KAÇTA?

11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - BEŞİKTAŞ FİBABANKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

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