Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!

Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni 87-56'lık skorla mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 22:16

ING Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni 87-56'lık skorla mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #fenerbahçe beko #Bahçeşehir Koleji #ING Türkiye Kupası

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