Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda yarı finalde!
Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni 87-56'lık skorla mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
ING Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde Fenerbahçe Beko ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji'ni 87-56'lık skorla mağlup ederek ING Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası Yarı Final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
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