Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, THY Euroleagu çeyrek final mücadelesinde sahasında Paris Basket ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
22 Nisan 2025 Salı, 12:43
Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

THY Euroleague'de çeyrek final heyecanı başlıyor. 

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, sahasında Tiago Splitter'ın ekibi Paris Basket ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko - Paris Basket maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

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