Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası olay sözler: Jorge Jesus oralı bile olmadı!

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 11:00
<p>UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırladı. </p>

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başladı. B Grubu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de Dinamo Kiev'i ağırladı. 

<p>Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin 90+2'inci dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak gruba 3 puanla başladı.</p>

Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin 90+2'inci dakikada bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak gruba 3 puanla başladı.

<p>Spor yazarı Şansal Büyüka karşılaşmayı değerlendirirken, teknik direktör Jorge Jesus'un Arda Güler'i oyuna almamasına büyük tepki gösterdi.</p>

Spor yazarı Şansal Büyüka karşılaşmayı değerlendirirken, teknik direktör Jorge Jesus'un Arda Güler'i oyuna almamasına büyük tepki gösterdi.

<p>Büyüka, "Fenerbahçe gol için yanıp tutuşurken, Jesus beş oyuncu değişikliğini kullanırken Arda Güler, kapıyı açacak 'çilingir' olmasına rağmen kenarda bekledi… Arda bu maçta yedeğin yedeği olarak bile şans bulamıyorsa, söyler misiniz, hangi maçta şans bulacak, ne zaman oynayacak... JJ takım içinde '10' numara benzeri, lider bir oyuncu istemiyor… Adeta 'lider benim, ikinci lidere gerek yok' diyor… Ama özellikle ikinci yarının her dakikası, futbolun her saniyesi Arda’yı oyuna çağırdı… JJ oralı bile olmadı…" dedi.</p>

Büyüka, "Fenerbahçe gol için yanıp tutuşurken, Jesus beş oyuncu değişikliğini kullanırken Arda Güler, kapıyı açacak 'çilingir' olmasına rağmen kenarda bekledi… Arda bu maçta yedeğin yedeği olarak bile şans bulamıyorsa, söyler misiniz, hangi maçta şans bulacak, ne zaman oynayacak... JJ takım içinde '10' numara benzeri, lider bir oyuncu istemiyor… Adeta 'lider benim, ikinci lidere gerek yok' diyor… Ama özellikle ikinci yarının her dakikası, futbolun her saniyesi Arda’yı oyuna çağırdı… JJ oralı bile olmadı…" dedi.

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