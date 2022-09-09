Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası olay sözler: Jorge Jesus oralı bile olmadı!
Büyüka, "Fenerbahçe gol için yanıp tutuşurken, Jesus beş oyuncu değişikliğini kullanırken Arda Güler, kapıyı açacak 'çilingir' olmasına rağmen kenarda bekledi… Arda bu maçta yedeğin yedeği olarak bile şans bulamıyorsa, söyler misiniz, hangi maçta şans bulacak, ne zaman oynayacak... JJ takım içinde '10' numara benzeri, lider bir oyuncu istemiyor… Adeta 'lider benim, ikinci lidere gerek yok' diyor… Ama özellikle ikinci yarının her dakikası, futbolun her saniyesi Arda’yı oyuna çağırdı… JJ oralı bile olmadı…" dedi.
Video Haberler
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
- Reuters'tan dikkat çeken seçim analizi
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı