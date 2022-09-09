Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı sonrası olay sözler: Jorge Jesus oralı bile olmadı!

Büyüka, "Fenerbahçe gol için yanıp tutuşurken, Jesus beş oyuncu değişikliğini kullanırken Arda Güler, kapıyı açacak 'çilingir' olmasına rağmen kenarda bekledi… Arda bu maçta yedeğin yedeği olarak bile şans bulamıyorsa, söyler misiniz, hangi maçta şans bulacak, ne zaman oynayacak... JJ takım içinde '10' numara benzeri, lider bir oyuncu istemiyor… Adeta 'lider benim, ikinci lidere gerek yok' diyor… Ama özellikle ikinci yarının her dakikası, futbolun her saniyesi Arda’yı oyuna çağırdı… JJ oralı bile olmadı…" dedi.