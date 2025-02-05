Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında kendi sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2025 Çarşamba, 10:10
Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye Kupası'nın grup maçlarında ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

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