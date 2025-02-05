Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında kendi sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:30'da başlayacak.
Türkiye Kupası'nın grup maçlarında ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kendi sahasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği karşılaşma A Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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