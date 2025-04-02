Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
02 Nisan 2025 Çarşamba, 09:48
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20:45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

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