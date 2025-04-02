Cumhuriyet yazarları, Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi değerlendirdi: 'Elde edilecek mental üstünlük çok değerli'

"MAÇIN GERGİNLEŞME İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRÜYORUM"

Ebru Kılıçoğlu: "İyi bir derbi olmasını temenni ediyorum. Özellikle dört büyük spor kulübü birer sivil toplum örgütü ancak şaşırtıcı bir şekilde olan bitene sessiz kalıyorlar.

Bu sessizliğe anlam veremiyorum. Tabii ki çok fazla kitleleri barındırdıkları doğrudur ama gerçekten Beşiktaş - Galatasaray derbisinde takımını temsil eden Çarşı gibi grubun nasıl bir tepki vereceğini görmek için statta seyrettim. Ancak ciddi bir tepkisizlik vardı.

Sivil toplum örgütlerinin misyon üstlenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Fenerbahçe tribünlerinden bir reaksiyon olacak mı? Ben derbiyi bu yüzden merak ediyorum. Çünkü ülkemizde toplumsal bu olay her şeyin önüne geçti. Spordan da hayattan da keyif almayan insanlar haline dönüştük.

Öte yandan derbinin hakem mevzusu benim için önemli. Karşılaşmayı yönetecek Cihan Aydın zaten öncesinde yeğeninin bilgisayarından katıldığı bir toplantıda en azından kendisi olmasa bile ailesi Galatasaray taraftarı damgası yemiş durumda. Ülkemizdeki federasyonun bir önceki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atayıp sonra ‘bu bir seferlik bir şeydi’ diyerek bu kararını çekmesi de hepimizde bir soru işareti oluşturdu. Derbide takımlar hazır olmuş, olmamış, iyi oynamış, oynamamış fark etmez. Aslında bütün iş taraftarın davranışı ve ona eklenecek ya da tamamlayacak olan hakemin yönetimiyle biçimlenecek.

Derbilerde her şey olabiliyor. Favoriler yenilebiliyor, çok tutuk maçlar seyredebiliyoruz. Nitekim son izlediğimiz Galatasaray - Fenerbahçe maçı da oldukça tutuk bu açıdan son derece keyifsiz bir maçtı. Şükrettiğimiz tek şey aşırı bir gerginlik olmamasıydı. Ancak bu daha farklı bir yapıda eleme usulü olacağı için burada gerginleşme ihtimalini yüksek görüyorum. Seyircinin neye reaksiyon vereceği ve hakemin en ufak yanlış kararında oluşacak tepkiler bence bu maçı belirleyecek."