Cumhuriyet yazarları, Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi değerlendirdi: 'Elde edilecek mental üstünlük çok değerli'
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Cumhuriyet yazarları, karşılaşma öncesi 2 takımı değerlendirdi.
"BU MAÇIN KAZANANI OLACAKTIR AMA KAYBEDENİ TFF VE MHK'DİR"
Arif Kızılyalın: "Her Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması maçın ötesinde anlam taşır. Tavla bile oynasalar birbirlerine yenilmek istemezler. Kadıköy’deki kupa randevusu da özel bir 90, belki 120 dakika, belki penaltılara gidecek bir buluşma. Galatasaray formsuz, moralsiz ama bu maçlarda form durumlarından ziyade oyuncuların o anki refleks ve duyguları skoru belirler. Elbette ev sahibi olma avantajı Fenerbahçe’yi ön plana çıkarıyor ancak son yıllarda Galatasaray’ın Kadıköy’de kazanma geleneği de unutulmamalı.
Hakem ve MHK bu maç sarpa sararsa sorumlusu MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ve TFF’nin ilkokul mezunu başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’dur. Çünkü mütekabiliyet unutulmuştur. Siz ligdeki Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı hakem atıyorsanız kupadaki karşılaşmaya da ithal hakem getirmek zorundasınız. Bu maçın kazananı olacaktır ama kaybedeni TFF ve MHK’dir."
"ELDE EDİLECEK MENTAL ÜSTÜNLÜK NEDENİYLE DEĞERLİ OLACAK"
Gülengül Altınsay: "Fenerbahçe - Galatasaray maçları artık futboldan ziyade psikolojik gerilimiyle öne çıkıyor. Bu iki takım zaten Şampiyonlar Ligi’ne gidebilecek. Dolayısıyla bu derbi skorundan çok kazananın elde edeceği mental üstünlük nedeniyle değerli olacak. Bizim dileğimiz ise derbiye yakışır bir futbol izleyebilmemiz."
"MAÇIN GERGİNLEŞME İHTİMALİNİ YÜKSEK GÖRÜYORUM"
Ebru Kılıçoğlu: "İyi bir derbi olmasını temenni ediyorum. Özellikle dört büyük spor kulübü birer sivil toplum örgütü ancak şaşırtıcı bir şekilde olan bitene sessiz kalıyorlar.
Bu sessizliğe anlam veremiyorum. Tabii ki çok fazla kitleleri barındırdıkları doğrudur ama gerçekten Beşiktaş - Galatasaray derbisinde takımını temsil eden Çarşı gibi grubun nasıl bir tepki vereceğini görmek için statta seyrettim. Ancak ciddi bir tepkisizlik vardı.
Sivil toplum örgütlerinin misyon üstlenmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Fenerbahçe tribünlerinden bir reaksiyon olacak mı? Ben derbiyi bu yüzden merak ediyorum. Çünkü ülkemizde toplumsal bu olay her şeyin önüne geçti. Spordan da hayattan da keyif almayan insanlar haline dönüştük.
Öte yandan derbinin hakem mevzusu benim için önemli. Karşılaşmayı yönetecek Cihan Aydın zaten öncesinde yeğeninin bilgisayarından katıldığı bir toplantıda en azından kendisi olmasa bile ailesi Galatasaray taraftarı damgası yemiş durumda. Ülkemizdeki federasyonun bir önceki Galatasaray - Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atayıp sonra ‘bu bir seferlik bir şeydi’ diyerek bu kararını çekmesi de hepimizde bir soru işareti oluşturdu. Derbide takımlar hazır olmuş, olmamış, iyi oynamış, oynamamış fark etmez. Aslında bütün iş taraftarın davranışı ve ona eklenecek ya da tamamlayacak olan hakemin yönetimiyle biçimlenecek.
Derbilerde her şey olabiliyor. Favoriler yenilebiliyor, çok tutuk maçlar seyredebiliyoruz. Nitekim son izlediğimiz Galatasaray - Fenerbahçe maçı da oldukça tutuk bu açıdan son derece keyifsiz bir maçtı. Şükrettiğimiz tek şey aşırı bir gerginlik olmamasıydı. Ancak bu daha farklı bir yapıda eleme usulü olacağı için burada gerginleşme ihtimalini yüksek görüyorum. Seyircinin neye reaksiyon vereceği ve hakemin en ufak yanlış kararında oluşacak tepkiler bence bu maçı belirleyecek."
"FENERBAHÇE, SAHA VE SEYİRCİ YÖNÜNDEN AVANTAJLI"
Hilmi Türkay: "Kadıköy’de Fenerbahçe - Galatasaray arasında bir büyük derbiye daha tanıklık edeceğiz. Ligde Beşiktaş’ın Galatasaray’ı yenmesiyle heyecan yeniden arttı. Bu kez ikisi kupanın çeyrek final ayağını oynayacaklar. Biliyorsunuz tek maç. Kazanan yarı finale yükselecek. Derbilerde favoriyi kestirmek güç. Fenerbahçe saha ve seyircisi yönünden bir tık önde. Tabii bu sadece bir avantaj. Önemli olan futbolcuların sahada ne yapacakları. Galatasaray’da Osimhen faktörü var. Beşiktaş maçında etkisiz olduğunu söylemeliyim. Cimbom kazanırsa Kadıköy karışır. Başta Başkan Ali Koç'a sonra hocaya ve futbolculara saldırılar başlar. Fenerbahçe ezeli rakibi karşısında maçı alırsa bu söylediklerimin hiçbiri olmaz. Maçın hakemi Cihan Aydın’ın oyun içinde vereceği kararlar ayrı önem taşıyor. İki tarafa da hakkaniyetli davranmalı. Otoriter olmalı. Temennim dostça bir maç geçsin."
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