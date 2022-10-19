Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Arda Güler için görüşecek!

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2022 Çarşamba, 09:37
<p>İddiaya göre, ABD'de bulunan Başkan Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'la bir araya gelecek. Ankara temsilcisi genç oyuncu için 2 milyon Euro’luk bir fiyat belirledi. Başkan Koç'a bu görüşmede altyapından bazı yetenekli oyuncular da önerecek.</p>

İddiaya göre, ABD'de bulunan Başkan Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş'la bir araya gelecek. Ankara temsilcisi genç oyuncu için 2 milyon Euro’luk bir fiyat belirledi. Başkan Koç'a bu görüşmede altyapından bazı yetenekli oyuncular da önerecek.

<p><strong>YÜZDE 20 PAY MADDESİ VAR</strong></p> <p>Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in haklarının tamamına sahip olmak için harekete geçti. Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, Arda'yı 2019 yılında 200 bin Euro karşılığında transfer etmişti. Gençlerbirliği, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesini de bu anlaşmaya koydurmuştu.</p>

YÜZDE 20 PAY MADDESİ VAR

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler'in haklarının tamamına sahip olmak için harekete geçti. Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, Arda'yı 2019 yılında 200 bin Euro karşılığında transfer etmişti. Gençlerbirliği, genç oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 pay maddesini de bu anlaşmaya koydurmuştu.

<p><strong>GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KAPISI ÇALINIYOR</strong></p> <p>Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 17 yaşındaki genç yeteneğin %20'lik payı için şahıs ve şirketler Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya başladı.</p>

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN KAPISI ÇALINIYOR

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren 17 yaşındaki genç yeteneğin %20'lik payı için şahıs ve şirketler Gençlerbirliği'nin kapısını çalmaya başladı.

<p><strong>2 MİLYON EURO İSTİYORLAR</strong></p> <p>Akşam’ın haberine göre, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, görüşmelerde önceliği ise Fenerbahçe'ye verdi. Başkan Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bu konu ile ilgili bir görüşme yapmak için randevu talep etti. Niyazi Akdaş'ın randevu talebine olumlu dönüş yapıldı. Amerika'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde bu zirve gerçekleşecek. Ankara temsilcisi Arda'nın %20 payı için 2 milyon euroluk bir rakam belirlemiş durumda. Koç'a Gençlerbirliği altyapısından yetenekli bazı oyuncularda önerilecek.</p>

2 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Akşam’ın haberine göre, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, görüşmelerde önceliği ise Fenerbahçe'ye verdi. Başkan Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bu konu ile ilgili bir görüşme yapmak için randevu talep etti. Niyazi Akdaş'ın randevu talebine olumlu dönüş yapıldı. Amerika'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde bu zirve gerçekleşecek. Ankara temsilcisi Arda'nın %20 payı için 2 milyon euroluk bir rakam belirlemiş durumda. Koç'a Gençlerbirliği altyapısından yetenekli bazı oyuncularda önerilecek.

<p><strong>SÖZLEŞMEDE KRİTİK MADDE</strong></p> <p>Arda Güler, bu sezon toplamda 1500 dakika oynarsa serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olacak. Genç oyuncu, belirlenen bu sürenin altında görev alırsa 5 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 226 dakika görev aldı. Arda, bu süre içinde 2 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. Arda Güler'in 2025 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Genç yeteneğinin transfermarkt verilerine göre değeri ise 9 milyon Euro.</p>

SÖZLEŞMEDE KRİTİK MADDE

Arda Güler, bu sezon toplamda 1500 dakika oynarsa serbest kalma bedeli 17.5 milyon Euro olacak. Genç oyuncu, belirlenen bu sürenin altında görev alırsa 5 milyon Euro’ya serbest kalabilecek. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 10 maçta 226 dakika görev aldı. Arda, bu süre içinde 2 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. Arda Güler'in 2025 yılının haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Genç yeteneğinin transfermarkt verilerine göre değeri ise 9 milyon Euro.

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