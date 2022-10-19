Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, Arda Güler için görüşecek!

2 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Akşam’ın haberine göre, Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, görüşmelerde önceliği ise Fenerbahçe'ye verdi. Başkan Akdaş, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bu konu ile ilgili bir görüşme yapmak için randevu talep etti. Niyazi Akdaş'ın randevu talebine olumlu dönüş yapıldı. Amerika'da bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye'ye döndüğünde bu zirve gerçekleşecek. Ankara temsilcisi Arda'nın %20 payı için 2 milyon euroluk bir rakam belirlemiş durumda. Koç'a Gençlerbirliği altyapısından yetenekli bazı oyuncularda önerilecek.