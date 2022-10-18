THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, ASVEL'i yendi!

18 Ekim 2022 Salı, 22:45

THY EuroLeague'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL ile karşı karşıya geldi.



Sarı-lacivertliler, rakibine büyük bir üstünlük kurarak sahadan 84-63 galibiyetle ayrıldı.



Fenerbahçe, bu sonuçla THY EuroLeague'de sezona 3'te 3'le başladı.