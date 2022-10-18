THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, ASVEL'i yendi!
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Fenerbahçe Beko kendi sahasında ağırladığı Fransız ekip ASVEL'i 84-63 mağlup etti.
THY EuroLeague'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ASVEL ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, rakibine büyük bir üstünlük kurarak sahadan 84-63 galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu sonuçla THY EuroLeague'de sezona 3'te 3'le başladı.
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