Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: 'Oyuncularım galibiyeti kolay gösterdi'

18 Ekim 2022 Salı, 23:07

THY Euroleague'in 3. haftasında evinde ASVEL'i 84-63 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis ve oyunculardan Nick Calathes ile Johnathan Motley, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ITOUDIS: "KOLAY GÖSTERDİK"

Galibiyetin kolay olmadığını söyleyen Itoudis, "Oyuncularımı kutlarım. Maçı kolay gösterdiler ancak ASVEL hiç kolay bir rakip değil. İlk çeyrekten sonra ana yaratıcılarını durdurduk ve çok az sayı atabildiler. Herkes skora katkı yaptı ve takımı böyle böyle oluşturacağız. Taraftarlarımız harikaydı" dedi.

CALATHES: "TAKIM GÖRÜNTÜSÜ VERİYORUZ"

İyi savunma yaptıklarını söyleyen Yunan oyun kurucu Nick Calathes ise "Önceliğimiz savunmaydı. Rakibi 63 sayıda tuttuk sadece. Herkes sorumluluk aldı ve kazandık. Çok yetenekli birçok oyuncumuz var ve tam olarak bir 'takım' görüntüsü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

MOTLEY: "AKILLI OYNADIK"

Rakibin istemediği şekilde oynadıklarını söyleyen ABD'li uzun Johnathan Motley, "Rakibimizin çok da istemeyeceği şeyleri yaparak akıllıca davrandık. Gelişime devam etmek istiyoruz. Takımdaki herkes birbirinin ne kadar iyi oyuncular olduğunu biliyor. Herkes kazanmaya odaklandığında işler kolaylaşıyor. Valencia maçında da savunmaya ve ribauntlara odaklanacağız" dedi.