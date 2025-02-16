Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
16 Şubat 2025 Pazar, 09:55
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Ali Şansalan'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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