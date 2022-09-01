Bayer Leverkusen'den Fenerbahçe'ye Sardar Azmoun yanıtı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayer Leverkusen'in, İranlı golcü Sardar Azmoun için 12 milyon Euro istediği iddia edildi.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerle ilgili gündeme gelen son isim Bayer Leverkusen'de forma giyen Sardar Azmoun oldu.
FENERBAHÇE'DEN 12 MİLYON EURO İSTEDİLER
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'e İranlı golcü için fiyat sordu. Leverkusen ise Azmoun için 12 milyon Euro istedi.
SARDAR AZMOUN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşıdaki Azmoun, Zenit, Rubin Kazan ve Rostov gibi Rus takımlarında adından söz ettirmişti. Azmoun bu sezon Leverkusen'de 5 maçta 243 dakika süre aldı ve 2 asist üretti.
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