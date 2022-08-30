Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan itiraf: Geldiğimden beri ilk kez gördüm

“DEĞİŞİKLİKLERLE MAÇA ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞTIK”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Jesus, şunları ifade etti.

“Yaptığımız değişikliklerle maça çözüm bulmaya çalıştık. Takıma defansif ve ofansif anlamda dinamiklik katmaya çalıştık. Devre arasında yaptığımız değişiklikle maçı dengeye getirdik. Rakibimiz bizi şaşırtacak hızlı kontrataklar yapmadı bugün. İlk yarıda 1 kişi eksik kaldık. Bu yüzden rakibimizi geride kabul ettik. Onlara hızlı atak yapacak boşluklar bırakmadık. Takımın genel performansına baktığımızda bugünkü oyunumuz gerçek performansımızı göstermiyor. Bugün çok iyi bir performans sergileyemedik ama gerçek seviyemiz bu değil. Oyuncularıma inanıyorum. Bugün oyuncularım iyi bir performans sergilemedi, gerçek seviyemizin daha önceki maçlarda gösterdiğimiz performans olduğunu biliyorum. Valencia’nın pozisyonunu kendi içimizde konuşup, değerlendireceğiz.”