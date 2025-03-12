Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi evinde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.
Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA?
İki Türk ekibi arasındaki çeyrek final rövanş maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak.
FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti.
İlk maçı 25-21, 25-23 ve 29-27'lik setlerle alan Fenerbahçe Medicana'ya tur için 2 set kazanması yeterli olacak.
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