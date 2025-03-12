Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Medicana, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi evinde VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 18:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
12 Mart 2025 Çarşamba, 12:26
Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI SAAT KAÇTA?

İki Türk ekibi arasındaki çeyrek final rövanş maçı, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karşılaşmada Polonyalı Agnieszka Michlic ile Yavuz Akdemir hakem ikilisi görev yapacak.

Fenerbahçe - VakıfBank maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 1 kanalından ve S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Çeyrek finalin ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 mağlup etmişti.

İlk maçı 25-21, 25-23 ve 29-27'lik setlerle alan Fenerbahçe Medicana'ya tur için 2 set kazanması yeterli olacak.

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