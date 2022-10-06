Fenerbahçe'de akıllara 2012-2013 sezonu geldi!

2012-13 sezonunda grubun Fransız takımı Marsilya ile kendi sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı. Bu sezon ise yine grubun Fransız temsilcisi ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bu sefer maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren taraf olmayı bildi.