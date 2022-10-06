Fenerbahçe'de akıllara 2012-2013 sezonu geldi!

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 17:10
<p>UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bu sezonki UEFA Avrupa Ligi serüveni, yarı final oynanan 2012-13 sezonu ile ilginç şekilde bağlantılı görünüyor.  </p>

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. maçında AEK Larnaca ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin bu sezonki UEFA Avrupa Ligi serüveni, yarı final oynanan 2012-13 sezonu ile ilginç şekilde bağlantılı görünüyor.  

<p>O sezon Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyen Benfica'nın başında bulunan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu sezon Fenerbahçe'yi çalıştırıyor.</p>

O sezon Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyen Benfica'nın başında bulunan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu sezon Fenerbahçe'yi çalıştırıyor.

<p>2012-13 sezonunda Borussia Mönchengladbach'ın dışında grubunda Marsilya ve AEL Limassol takımları bulunan Fenerbahçe, bu sezon da grubunda 1 Fransız (Rennes), 1 de Güney Kıbrıs Rum Kesimi (AEK Larnaca) takımıyla mücadele ediyor.</p>

2012-13 sezonunda Borussia Mönchengladbach'ın dışında grubunda Marsilya ve AEL Limassol takımları bulunan Fenerbahçe, bu sezon da grubunda 1 Fransız (Rennes), 1 de Güney Kıbrıs Rum Kesimi (AEK Larnaca) takımıyla mücadele ediyor.

<p>2012-13 sezonunda grubun Fransız takımı Marsilya ile kendi sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı. Bu sezon ise yine grubun Fransız temsilcisi ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bu sefer maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren taraf olmayı bildi.</p>

2012-13 sezonunda grubun Fransız takımı Marsilya ile kendi sahasında karşılaşan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı. Bu sezon ise yine grubun Fransız temsilcisi ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, bu sefer maçı 2-0'dan 2-2'ye getiren taraf olmayı bildi.

<p>Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi serüvenine de benzer şekilde başlamış ve turnuvada yarı finale yükselmişti.</p>

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi serüvenine de benzer şekilde başlamış ve turnuvada yarı finale yükselmişti.

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