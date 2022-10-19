Fenerbahçe'de Jorge Jesus devrimi: Tek rakibi Pep Guardiola!

AVRUPA LİGİ'NDE F.BAHÇE DESTANI

Bu sezon Jorge Jesus, her ne kadar kendileri için lig şampiyonluğunun en önemli hedef olduğunu söylese de Avrupa Ligi’nde de tarihi bir başarı geldi. Kanarya, 3. torbadan girdiği B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile eşleşti. Sarı-Lacivertliler, ilk kez Avrupa Kupaları’nda bir grup etabından 4 maç sonunda çıkmayı garantiledi! Üstelik bunu, birçok oyuncusundan sakatlığı nedeniyle yararlanamamasına rağmen başardı. Ancak henüz iş bitmedi! Şimdi hedef, 27 Ekim Perşembe günü Kadıköy’de oynanacak Rennes maçını da kazanıp grup liderliğini ve bu sayede son 16 turuna kalmayı garantilemek.