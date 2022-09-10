Fenerbahçe'de Jorge Jesus Novak ve Lemos'u kadroda düşünmüyor

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2022 Cumartesi, 15:16
<p>Fenerbahçe, yabancı oyuncu konusunda çıkmaza girdi. Kadro planlamasında düşünülmeyen Filip Novak ve Mauricio  Lemos, hiçbir takımla anlaşma sağlayamayınca bu isimler elde kaldı.</p>

Fenerbahçe, yabancı oyuncu konusunda çıkmaza girdi. Kadro planlamasında düşünülmeyen Filip Novak ve Mauricio  Lemos, hiçbir takımla anlaşma sağlayamayınca bu isimler elde kaldı.

<p>Yöneticiler iki yabancı için transfer sezonu devam eden ülkelerin takımlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. </p>

Yöneticiler iki yabancı için transfer sezonu devam eden ülkelerin takımlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. 

<p>Eğer başka bir takıma gönderilmezse Novak ve Lemos'un lisansı çıkarılmayacak ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek. Bu iki futbolcunun ardından bir ismin daha bileti kesilecek.</p>

Eğer başka bir takıma gönderilmezse Novak ve Lemos'un lisansı çıkarılmayacak ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdürecek. Bu iki futbolcunun ardından bir ismin daha bileti kesilecek.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 14 kişilik yabancı oyuncu listesini belirleyip, yönetime sunacak. Üstü çizilen son ismin yeni transferlerden Bruma olması bekleniyor.</p>

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 14 kişilik yabancı oyuncu listesini belirleyip, yönetime sunacak. Üstü çizilen son ismin yeni transferlerden Bruma olması bekleniyor.

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