Trabzonspor - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:55
<p>UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.</p>

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

<p>İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.</p>

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

<p><strong>TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?</strong></p> <p>24 Ağustos Çarşamba günü (bu akşam) Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek. </p>

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

24 Ağustos Çarşamba günü (bu akşam) Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek. 

<p>Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek.</p>

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek.

<p><strong>TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?</strong></p> <p>Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı, saat 22.00'da EXXEN platformundan yayımlanacak.</p>

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Kopenhag rövanş maçı, saat 22.00'da EXXEN platformundan yayımlanacak.

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