Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, taraftardan destek istedi!
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacakları Kopenhag maçı öncesinde taraftarlara destek çağrısında bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında çarşamba günü sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, taraftarlardan destek istedi.
Uğurcan, bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video aracılığıyla, "Şanlı Trabzonspor taraftarı, Şampiyonlar Ligi'ne son bir adım kaldı. 90 dakika boyunca seninle hem hücum hem savunma yapacağız. Unutma, tek bir an bile susma. Haydi fırtına" ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.
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