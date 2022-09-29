Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un forvet sıkıntısı!

Portekizli teknik adamın bu sezon ligde attığı 7 golle dikkat çeken Enner Valencia ile formu yükselen Joao Pedro’ya derbide Fenerbahçe’nin gol ayakları olarak şans vermesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. 23 Eylül’deki Suudi Arabistan hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan, Japonya mücadelesinde ise 76’da girip 83’te penaltı kaçıran Valencia’nın Beşiktaş karşısında dinç bir şekilde görev alması bekleniyor.