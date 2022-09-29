Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un forvet sıkıntısı!

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 09:52
<p>Süper Lig’de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe cephesinde en merak edilen soru forvet hattında kimin oynayacağı. Kalesinde sıkıntı yaşayan ezeli rakibe karşı teknik direktör Jorge Jesus’un sarı lacivertlilerin gol silahı olarak nasıl bir tercihte bulunacağı belirsizliğini koruyor.</p>

Süper Lig’de pazar günü oynanacak Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe cephesinde en merak edilen soru forvet hattında kimin oynayacağı. Kalesinde sıkıntı yaşayan ezeli rakibe karşı teknik direktör Jorge Jesus’un sarı lacivertlilerin gol silahı olarak nasıl bir tercihte bulunacağı belirsizliğini koruyor.

<p>Ağrıları nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Joshua King’in derbide forma giymesi zor gözüküyor.</p>

Ağrıları nedeniyle Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkartılan Joshua King’in derbide forma giymesi zor gözüküyor.

<p>Hürriyet'in haberine göre, Michy Batshuayi’nin Belçika Milli Takımı’ndan formda dönmesi teknik direktör Jorge Jesus’un elini güçlendiriyor. Galler’e karşı 1 gol atıp 1 de asist yapan yıldız futbolcu Hollanda maçına da ilk 11’de başlayıp 45 dakika sahada kalırken derbi için hazır olduğunu net olarak ortaya koydu.</p>

Hürriyet'in haberine göre, Michy Batshuayi’nin Belçika Milli Takımı’ndan formda dönmesi teknik direktör Jorge Jesus’un elini güçlendiriyor. Galler’e karşı 1 gol atıp 1 de asist yapan yıldız futbolcu Hollanda maçına da ilk 11’de başlayıp 45 dakika sahada kalırken derbi için hazır olduğunu net olarak ortaya koydu.

<p>Portekizli teknik adamın bu sezon ligde attığı 7 golle dikkat çeken Enner Valencia ile formu yükselen Joao Pedro’ya derbide Fenerbahçe’nin gol ayakları olarak şans vermesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. 23 Eylül’deki Suudi Arabistan hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan, Japonya mücadelesinde ise 76’da girip 83’te penaltı kaçıran Valencia’nın Beşiktaş karşısında dinç bir şekilde görev alması bekleniyor.</p>

Portekizli teknik adamın bu sezon ligde attığı 7 golle dikkat çeken Enner Valencia ile formu yükselen Joao Pedro’ya derbide Fenerbahçe’nin gol ayakları olarak şans vermesi en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. 23 Eylül’deki Suudi Arabistan hazırlık maçında 90 dakika sahada kalan, Japonya mücadelesinde ise 76’da girip 83’te penaltı kaçıran Valencia’nın Beşiktaş karşısında dinç bir şekilde görev alması bekleniyor.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi hazırlıklarında öncelikle milli futbolculara yoğunlaşacak. Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım’ın Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle moralsiz olan Altay Bayındır, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu’nu derbi atmosferine sokmak için özel çaba harcayacak.</p>

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi hazırlıklarında öncelikle milli futbolculara yoğunlaşacak. Portekizli çalıştırıcı, A Milli Takım’ın Lüksemburg ve Faroe Adaları karşısında aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle moralsiz olan Altay Bayındır, Serdar Dursun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Ferdi Kadıoğlu’nu derbi atmosferine sokmak için özel çaba harcayacak.

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