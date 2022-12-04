Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un stoper adayları ortaya çıktı

cumhuriyet.com.tr
04 Aralık 2022 Pazar, 11:55
<p>Jorge Jesus’un talebi üzerine CSKA Moskova’nın Brezilyalı yıldızı <strong>Willyan Rocha</strong>’yı gündeme alan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 2025’e kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin yerli stoper adayları ise Adana Demirsporlu Samet ve Sassuolo’da oynayan Kaan Ayhan.</p>

Jorge Jesus’un talebi üzerine CSKA Moskova’nın Brezilyalı yıldızı Willyan Rocha’yı gündeme alan Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun 2025’e kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor. Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin yerli stoper adayları ise Adana Demirsporlu Samet ve Sassuolo’da oynayan Kaan Ayhan.

<p><strong>PEDRO'NUN DURUMUNA GÖRE NETLEŞECEK</strong></p> <p>Luan Peres’in Rennes maçında ciddi şekilde sakatlanmasının ardından defanstaki oyun sistemini değiştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, stoper alınmasını isterken bu mevkiye alınacak oyuncunun yabancı mı yoksa yerli mi olacağı Joao Pedro’nun durumuna göre netleşecek.</p>

PEDRO'NUN DURUMUNA GÖRE NETLEŞECEK

Luan Peres’in Rennes maçında ciddi şekilde sakatlanmasının ardından defanstaki oyun sistemini değiştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, stoper alınmasını isterken bu mevkiye alınacak oyuncunun yabancı mı yoksa yerli mi olacağı Joao Pedro’nun durumuna göre netleşecek.

<p><strong>İLK ADAY WILLYAN ROCHA</strong></p> <p>Sezonun ilk yarısı için TFF ve UEFA’ya bildirilen listelerde yer almayan Bruma’nın da takıma dönecek olmasını dikkate alan sarı-lacivertliler, Pedro’nun sakatlığı uzun sürerse yabancı bir stoper alacak. Böyle bir durumda ilk olarak CSKA Moskova’da forma giyen Brezilyalı Willyan Rocha için harekete geçilecek.</p>

İLK ADAY WILLYAN ROCHA

Sezonun ilk yarısı için TFF ve UEFA’ya bildirilen listelerde yer almayan Bruma’nın da takıma dönecek olmasını dikkate alan sarı-lacivertliler, Pedro’nun sakatlığı uzun sürerse yabancı bir stoper alacak. Böyle bir durumda ilk olarak CSKA Moskova’da forma giyen Brezilyalı Willyan Rocha için harekete geçilecek.

<p><strong>SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR</strong></p> <p>Jesus’un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, Rocha'nın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor.</p>

SÖZLEŞMESİ 2025'TE SONA ERİYOR

Jesus’un isteği üzerine gündeme alınan 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki oyuncu için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, Rocha'nın kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi olması ve yabancı sınırı nedeniyle temkinli davranıyor.

<p><strong>LİSTEDE YERLİLER DE VAR</strong></p> <p>İyi bir stoper için 3 milyon Euro’yu gözden çıkaran sarı-lacivertlilerin gündeminde yerliler de var. Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi. Bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışan Fenerbahçe, Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan’la da görüşmelerini sürdürüyor.</p>

LİSTEDE YERLİLER DE VAR

İyi bir stoper için 3 milyon Euro’yu gözden çıkaran sarı-lacivertlilerin gündeminde yerliler de var. Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi. Bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışan Fenerbahçe, Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan’la da görüşmelerini sürdürüyor.

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