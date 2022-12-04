Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un stoper adayları ortaya çıktı

LİSTEDE YERLİLER DE VAR

İyi bir stoper için 3 milyon Euro’yu gözden çıkaran sarı-lacivertlilerin gündeminde yerliler de var. Listenin ilk sırasında yer alan Samet Akaydın için ön görüşme yapılan Adana Demirspor, 3 milyon Euro istedi. Bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine indirmeye çalışan Fenerbahçe, Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan’la da görüşmelerini sürdürüyor.