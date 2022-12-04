Eski Fenerbahçeli Teknik Direktör Zico: 'Futboldan keyif almıyorum'
Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Brezilyalı efsane isim Zico, günümüz futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zico, "Ben bu futbolu çok sevmiyorum. Maçlar 40 metre içinde oynanıyor. Bugün çok az top sürme var, herkes her takım hakkında her şeyi biliyor" dedi.
Brezilyalı futbol efsanesi ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Zico, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendirirken ilginç tespitlerde bulundu.
Zico Brezilya'nın Dünya Kupası'nı kazanma şansını yüksek gördüğünü söyleyerek, "20 yıl sonra tekrar kazanabiliriz. Neymar'ın son 16 turunda sahaya dönmesini umuyoruz çünkü o çok güçlü bir oyuncu ve takımın daha iyi oynamasını sağlayabilecek bir yıldız. O sahadayken tüm baskı onun üzerinde olurken diğerleri daha sakin oynayabiliyor" diye konuştu.
ZICO: "BEN BU FUTBOLU ÇOK SEVMİYORUM"
69 yaşındaki efsane futboldan artık keyif almadığını belirttiği açıklamasında, "Ben bu futbolu çok sevmiyorum. Maçlar 40 metre içinde oynanıyor. Bugün çok az top sürme var, herkes her takım hakkında her şeyi biliyor. Ayrıca sahalar da daralmış. Sürpriz sonuç bile olmuyor. Topla en çok temas edenler kaleciler olmuş, buna müdahale edilmesi lazım" sözlerini kullandı.
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