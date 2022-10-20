Fenerbahçe'de Michy Batshuayi göz doldurdu: Tek rakibi Erling Haaland!

TEK RAKİBİ HAALAND

Her 57.05 dakikada bir gol atan Batshuayi, bu konuda Avrupa'nın dillere destan yıldızı Erling Haaland'ın tek rakibi oldu. Haaland bin 139 dakikada 20 gol atarak Batshuayi'nin yaklaşık 5 saniye önünde yer aldı. Manchester City'nin gol makinesi, her 56.95 saniyede golle buluştu. Avrupa'nın diğer önde gelen yıldızları ise onların çok uzağında kaldı. Robert Lewandowski 77 dakikada, Kylian Mbappe 97 dakikada,Harry Kane ise 125 dakikada bir gol atabildi.