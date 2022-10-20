Fenerbahçe'de Michy Batshuayi göz doldurdu: Tek rakibi Erling Haaland!
Fenerbahçe'nin son dakika transferi Michy Batshuayi'nin geride kalan maçlarda yaptıkları, "Çok oynamak değil, çok iş yapmak daha önemli" diyen teknik direktörlerin görüşünü haklı çıkarıyor.
GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Belçikalı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla az zamanda çok iş başaran forvetler sıralamasında adeta göz kamaştırıyor.
5 GOLE ULAŞTI
Batshuayi, Dinamo Kiev maçının son anlarında attığı golle başladığı Fenerbahçe'deki gol serisini şimdiye kadar 5'e çıkarmayı başardı. Belçikalı golcü bu rakama sadece 288 dakikalık sürede ulaştı.
EN ETKİLİSİ BATSHUAYI
Her ne kadar Enner Valencia, 10 gol atsa da Michy Batshuayi aldığı sürede attığı gollerle Fenerbahçe'nin en etkili forveti olarak ön plana çıktı.
TEK RAKİBİ HAALAND
Her 57.05 dakikada bir gol atan Batshuayi, bu konuda Avrupa'nın dillere destan yıldızı Erling Haaland'ın tek rakibi oldu. Haaland bin 139 dakikada 20 gol atarak Batshuayi'nin yaklaşık 5 saniye önünde yer aldı. Manchester City'nin gol makinesi, her 56.95 saniyede golle buluştu. Avrupa'nın diğer önde gelen yıldızları ise onların çok uzağında kaldı. Robert Lewandowski 77 dakikada, Kylian Mbappe 97 dakikada,Harry Kane ise 125 dakikada bir gol atabildi.
DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
Akşam’ın haberine göre Batshuayi bu istatistikleri korumaya devam ederse Fenerbahçe için çok büyük bir kazanç olacak. Zira geçen sezon Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamadığı gerekçesiyle geri gönderilen Belçikalı golcü, ikinci Türkiye kariyerinde şimdiden dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
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