Fenerbahçe'den Dilane Bakwa hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Bordeaux forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Dilane Bakwa için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, resmi girişimlere başlayarak Bordeaux ile temas kurdu.
LIGUE 2'NİN ZİRVESİNDE YER ALIYOR
Fransız basını tarafından Bordeaux'da bu sezonun en iyi ismi olarak gösterilen Dilane Bakwa, ilk üç hafta itibariyle Ligue 2'in de zirvesine oturdu. İlk üç resmi maçta 9 dripling yapan 19 yaşındaki kanat oyuncu, maç başına 3 dripling ortalaması yakaladı.
Dilane Bakwa'nın ardından ilk üç maça 8'er dripling sığdıran Jean Phillipe Krasso, Bilal Boutobba, Mehdi Merghem, Yoann Cathline ve Migouel Alfarela ise ikinci basamağı paylaşıyorlar.
PROFESYONEL KARİYERİNİN İLK GOLÜNÜ ATTI
Fransa Ligue 2'de bu sezon 332 dakika süre alan Dilane Bakwa, tüm maçlara ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki genç yetenek, profesyonel kariyerinin ilk golünü ise ikinci hafta oynanan Rodez maçında kaydetti.
Geçen sezon yine Bordeaux formasıyla 12 maçta Ligue 1 tecrübesi yaşayan Dilane Bakwa, gol ya da asist sevinci yaşayamamıştı.
KYLIAN MBAPPE BENZETMESİ
Dilane Bakwa'yı uzun yıllardır yakından takip eden ve Bordeaux üzerine Futbol yazıları yazan Alexandre Poirier, 19 yaşındaki futbolcuyu Kylian Mbappe'ye benzetiyor. Ağustos ayının başında Bakwa hakkında konuşan Poirier, genç oyuncuyu yere göğe sığdıramamıştı.
Alexandre Poirier, "Dilane Bakwa patlayıcı gücü yüksek bir oyuncu. Sahada olduğu her an takımına katkı sağlar. Doğru bir kıyaslama olur mu bilmiyorum ancak Kylian Mbappe tarzı bir oyuncu. Sürati ve tempolu oyunuyla sahada fark yaratmaya çalışıyor. Geçmişte çok fazla eleştirildi ve futbolun 11 kişiyle oynandığını anlaması uzun zaman aldı. Eğer böyle devam ederse ileride çok dikkat çekici bir oyuncuya dönüşecek. Birebirde çok etkili ve skor üretebilen bir kanat oyuncusu. İstikrar yakalaması durumunda çok iyi bir sezon geçirecektir" demişti.
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