Fenerbahçe'den Dilane Bakwa hamlesi!

LIGUE 2'NİN ZİRVESİNDE YER ALIYOR

Fransız basını tarafından Bordeaux'da bu sezonun en iyi ismi olarak gösterilen Dilane Bakwa, ilk üç hafta itibariyle Ligue 2'in de zirvesine oturdu. İlk üç resmi maçta 9 dripling yapan 19 yaşındaki kanat oyuncu, maç başına 3 dripling ortalaması yakaladı.

Dilane Bakwa'nın ardından ilk üç maça 8'er dripling sığdıran Jean Phillipe Krasso, Bilal Boutobba, Mehdi Merghem, Yoann Cathline ve Migouel Alfarela ise ikinci basamağı paylaşıyorlar.