Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan: Doğum günümde kadro dışı bırakıldım

Tufan, bu olayın ardından Başkan Ali Koç ile hiçbir şekilde iletişim kurmadığını belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı

"Her oyuncu oynamak ister. Herkesin hayalidir büyük takımlarda oynamak. Benim de hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. İyi şeylerim oldu kötü şeylerim oldu. Hatalarımı Ali Koç'a da söyledim. Başkan beni o olaydan sonra hiç aramadı. Çok özel ailevi bir durumum oldu, o zaman da aramadı. Çok üzüldüm. Sonuçta başkan benim nikah şahidimdi. Ben kendisini çok seviyordum. Bu olaylardan sonra insanlara bakış açım değişti. Çünkü artık güven duygumu yitirdim."