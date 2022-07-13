Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olan Ozan Tufan: Doğum günümde kadro dışı bırakıldım
Ozan Tufan, Fenerbahçe'de kadro dışı kaldığı dönem için "Son dönemde yapılanlar bizi çok üzdü. Hak etmedik. Bunları ilerleyen zamanlarda açıklayacağım. Biz kötü bir pozisyona düştük. Çıkıp bir açıklama yapamadık çünkü ben o zaman Fenerbahçe'nin oyuncusuydum. Ben hala Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama içerdeki insanların oynadığı oyunlar, yaptığı planlar işe yaradı. İnsanın yüzüne gelip, arkasından iş çevrilmesi çok üzücü. Bu tarz insanlarla çalıştığım için çok üzgünüm" dedi.
Başarılı futbolcu, Mesut Özil ile İsmail Kartal arasında geçen tartışmaya yönelik "Futbolda hocayla tartışabilirsiniz, saha içinde takım arkadaşınızla tartışabilirsiniz. Marcao ile Kerem saha içinde birbirine girdiğinde, bir hafta sonra öpüşüp barışabiliyorlar. Biz bunu orada çözemiyorsak, Fenerbahçe'de bir problem var demektir. O problem de bize yansıtıldı. Benim o konuda hiçbir suçum yoktu. Beni üzen taraf bu oldu. Hiçbir sebep yoktu, hiçbir gerekçe sunulmadı. Keşke imkan olsa burada İsmail Kartal, Ali koç ve ben oturup konuşabilsek" ifadelerini kullandı.
Tufan, "23 Mart doğum günüm. O gün bir yönetici beni aradı. 'Herhalde kulüpten biri ilk kez doğum günümü kutlamak için beni arıyor' dedim. O gün bana kadro dışı kaldığımı söylediler. İnsan çok üzülüyor. İlk senelerde Aziz Yıldırım döneminde, sonra Ali Koç döneminde yaşadığım bazı problemlerde haklı olabilirler ama bu konuda ne hocayla ne yönetimle hiçbir şekilde problemim olmadığını herkes biliyor, söylüyor. Beni takımdan göndermeleri sorun değil ama dışarıya yanlış lanse etmeleri beni en çok üzen taraf oldu" diye konuştu.
Tufan, bu olayın ardından Başkan Ali Koç ile hiçbir şekilde iletişim kurmadığını belirtti ve sözlerini şöyle tamamladı
"Her oyuncu oynamak ister. Herkesin hayalidir büyük takımlarda oynamak. Benim de hayalim Fenerbahçe'de oynamaktı. İyi şeylerim oldu kötü şeylerim oldu. Hatalarımı Ali Koç'a da söyledim. Başkan beni o olaydan sonra hiç aramadı. Çok özel ailevi bir durumum oldu, o zaman da aramadı. Çok üzüldüm. Sonuçta başkan benim nikah şahidimdi. Ben kendisini çok seviyordum. Bu olaylardan sonra insanlara bakış açım değişti. Çünkü artık güven duygumu yitirdim."
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