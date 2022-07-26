Fenerbahçe'nin 2022-2023 transfer raporu

Sarı-lacivertli ekip, bu sezona da şampiyonluk parolasıyla girerken bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.

İşte Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda anlaşma sağladığı ve yollarını ayırdığı futbolcular...