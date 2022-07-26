Fenerbahçe'nin 2022-2023 transfer raporu

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2022 Salı, 19:37
<p>Jorge Jesus ile sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. </p>

Jorge Jesus ile sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

<p>Sarı-lacivertli ekip, bu sezona da şampiyonluk parolasıyla girerken bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.</p> <p>İşte Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda anlaşma sağladığı ve yollarını ayırdığı futbolcular... </p>

Sarı-lacivertli ekip, bu sezona da şampiyonluk parolasıyla girerken bu hedef doğrultusunda kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendirdi ve bazı isimlerle yollar ayrıldı.

İşte Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda anlaşma sağladığı ve yollarını ayırdığı futbolcular... 

<p><strong>GELENLER</strong></p> <p><strong>Gustavo Henrique:</strong> 29 yaşındaki Brezilyalı stoper oyuncusu Flamengo'dan kadroya dahil edildi.</p>

GELENLER

Gustavo Henrique: 29 yaşındaki Brezilyalı stoper oyuncusu Flamengo'dan kadroya dahil edildi.

<p><strong>Joao Pedro:</strong> Fenerbahçe 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Cagliari'ye 4,6 milyon Euro bonservis ödeyecek.</p>

Joao Pedro: Fenerbahçe 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Cagliari'ye 4,6 milyon Euro bonservis ödeyecek.

<p><strong>Willian Arao:</strong> Brezilyalı orta saha oyuncusu Fenerbahçe'ye Flamengo'dan geldi. 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.</p>

Willian Arao: Brezilyalı orta saha oyuncusu Fenerbahçe'ye Flamengo'dan geldi. 30 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

<p><strong>Joshua King:</strong> 30 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusuna bonservis bedeli ödenmedi. Yıldız isim son olarak Watford'da forma giydi.</p>

Joshua King: 30 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusuna bonservis bedeli ödenmedi. Yıldız isim son olarak Watford'da forma giydi.

<p><strong>Tiago Çukur:</strong> Milli forvet için Watford'a 250 bin Euro bonservis ödendi.</p>

Tiago Çukur: Milli forvet için Watford'a 250 bin Euro bonservis ödendi.

<p><strong>Emre Mor:</strong> Son olarak Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için İstanbul kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.</p>

Emre Mor: Son olarak Karagümrük'te forma giyen 24 yaşındaki futbolcu için İstanbul kulübüne 2 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

<p><strong>Bruma:</strong> Süper Lig'de Galatasaray'da da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, satın alma opsiyonuyla PSV'den 1 yıllığına kiralandı.</p>

Bruma: Süper Lig'de Galatasaray'da da forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, satın alma opsiyonuyla PSV'den 1 yıllığına kiralandı.

<p><strong>Lincoln Henrique:</strong> 23 yaşındaki orta saha 3,5 milyon Euro'ya Santa Clara'dan transfer edildi</p>

Lincoln Henrique: 23 yaşındaki orta saha 3,5 milyon Euro'ya Santa Clara'dan transfer edildi

<p><strong>GİDENLER</strong></p> <p><strong>Allahyar Sayyadmanesh:</strong> İranlı forvet oyuncusu 4,5 milyon Euro'ya Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer oldu.</p>

GİDENLER

Allahyar Sayyadmanesh: İranlı forvet oyuncusu 4,5 milyon Euro'ya Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'ye transfer oldu.

<p><strong>Arda Okan Kurtulan:</strong> Adana Demirspor, genç kanat oyuncusunu 200 bin Euro bonservisle kadrosuna kattı. Futbolcunun satın alma önceliği Fenerbahçe'de olacak. </p>

Arda Okan Kurtulan: Adana Demirspor, genç kanat oyuncusunu 200 bin Euro bonservisle kadrosuna kattı. Futbolcunun satın alma önceliği Fenerbahçe'de olacak. 

<p><strong>Berke Özer:</strong> Sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki file bekçisi ile yollar ayrıldı.</p>

Berke Özer: Sözleşmesi sona eren 22 yaşındaki file bekçisi ile yollar ayrıldı.

<p><strong>Luiz Gustavo:</strong> 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.</p>

Luiz Gustavo: 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu.

<p><strong>Mesut Özil:</strong> Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyla kadro dışı kalmasının ardından sözleşmesi feshedildi. Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza attı.</p>

Mesut Özil: Büyük umutlarla transfer edilen yıldız futbolcuyla kadro dışı kalmasının ardından sözleşmesi feshedildi. Özil, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e imza attı.

<p><strong>Murat Sağlam:</strong> 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdi.</p>

Murat Sağlam: 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erdi.

<p><strong>Ozan Tufan:</strong> Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 milyon Euro'ya Hull City'ye gitti.</p>

Ozan Tufan: Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 milyon Euro'ya Hull City'ye gitti.

<p><strong>Jose Sosa:</strong> Sözleşmesi biten 36 yaşındaki Arjantinli futbolcuya yeni sözleşme teklif edilmedi.</p>

Jose Sosa: Sözleşmesi biten 36 yaşındaki Arjantinli futbolcuya yeni sözleşme teklif edilmedi.

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