Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde
BALDE KİMDİR?
Kariyerinde Lazio, İnter, Monaco gibi takımlarda oynayan Keita Balde, İtalyan takımlarıyla çıktığı toplam 218 maçta 46 gol ve 28 asistlik performans gösterirken Monaco ile yaşadığı Fransa serüveninde oynadığı 60 maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Son olarak Cagliari'de oynayan ve şu anda boşta olan 27 yaşındaki santrfor, Senegal milli takım formasını giydiği 39 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.
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