Fenerbahçe'nin forvetteki sürpriz hedefi; Keita Balde

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:25
<p>Transferlere devam eden Fenerbahçe birçok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor.</p>

Transferlere devam eden Fenerbahçe birçok golcü isim ile temaslarını sürdürüyor.

<p>Belotti, Plea, Sorloth, Maxi Gomez derken, son 2 gündür Süper Lig'den tanınan Aboubakar ve Batshuayi isimleri sarı-lacivertli ekip için gündemde.</p>

Belotti, Plea, Sorloth, Maxi Gomez derken, son 2 gündür Süper Lig'den tanınan Aboubakar ve Batshuayi isimleri sarı-lacivertli ekip için gündemde.

<p>Fenerbahçe yönetiminin bir başka isimle de temasta olduğu ortaya çıktı. İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldığı Senegalli oyuncuyu başka kulüplerin de istemesinin işi zorlaştırdığı yazıldı.</p>

Fenerbahçe yönetiminin bir başka isimle de temasta olduğu ortaya çıktı. İtalya'dan gelen haberlerde Keita Balde için girişim yapıldığı Senegalli oyuncuyu başka kulüplerin de istemesinin işi zorlaştırdığı yazıldı.

<p>İspanyol asıllı Senegalli futbolcu olan ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan Keita Balde'nin kulübü Cagliari ile ve futbolcunun menajeri ile görüşmeler devam ederken, Valencia ve Roma'nın da bu oyuncuyu istediği öğrenildi.</p>

İspanyol asıllı Senegalli futbolcu olan ve aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan Keita Balde'nin kulübü Cagliari ile ve futbolcunun menajeri ile görüşmeler devam ederken, Valencia ve Roma'nın da bu oyuncuyu istediği öğrenildi.

<p>Balde için gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe Yönetimi transferin son günü olan 7 Eylül'e kadar diğer seçenekleri de sıcak tutacak.</p>

Balde için gelişmeleri yakından takip eden Fenerbahçe Yönetimi transferin son günü olan 7 Eylül'e kadar diğer seçenekleri de sıcak tutacak.

<p><strong>BALDE KİMDİR?</strong></p> <p>Kariyerinde Lazio, İnter, Monaco gibi takımlarda oynayan Keita Balde, İtalyan takımlarıyla çıktığı toplam 218 maçta 46 gol ve 28 asistlik performans gösterirken Monaco ile yaşadığı Fransa serüveninde oynadığı 60 maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Son olarak Cagliari'de oynayan ve şu anda boşta olan 27 yaşındaki santrfor, Senegal milli takım formasını giydiği 39 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.</p>

BALDE KİMDİR?

Kariyerinde Lazio, İnter, Monaco gibi takımlarda oynayan Keita Balde, İtalyan takımlarıyla çıktığı toplam 218 maçta 46 gol ve 28 asistlik performans gösterirken Monaco ile yaşadığı Fransa serüveninde oynadığı 60 maçta 16 gol ve 15 asistlik katkı sağladı. Son olarak Cagliari'de oynayan ve şu anda boşta olan 27 yaşındaki santrfor, Senegal milli takım formasını giydiği 39 maçta 6 gol ve 3 asistle oynadı.

<p>Ayrıca Senegalli oyuncu kariyerinde, 2017-2018 yılında Lazio ile İtalya Süper Kupası ve 2022 yılında Senegal milli formasıyla Afrika Şampiyonluğu yaşadı.</p> <p><em>İlginizi çekebilir...</em></p> <div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8cz8ef?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

Ayrıca Senegalli oyuncu kariyerinde, 2017-2018 yılında Lazio ile İtalya Süper Kupası ve 2022 yılında Senegal milli formasıyla Afrika Şampiyonluğu yaşadı.

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