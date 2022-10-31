Fenerbahçe'nin kiralık oyuncuları ne yaptı?

Fenerbahçe’nin bu sezon kadro yapılanması doğrultusunda kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Tiago Çukur ve Eyüp Akcan’ın gösterdiği performanslar sarı-lacivertliler tarafından yakından takip edilip teknik heyete, futbolcular hakkında rapor veriliyor.