Fenerbahçe'nin kiralık oyuncuları ne yaptı?

İHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:21
<p>Fenerbahçe’den bu sezon çeşitli kulüplere kiralanan futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.  </p>

Fenerbahçe’den bu sezon çeşitli kulüplere kiralanan futbolcular gösterdikleri performansla dikkat çekiyor.  

<p>Fenerbahçe’nin bu sezon kadro yapılanması doğrultusunda kiralık olarak başka takımlara gönderdiği <strong>Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Tiago Çukur </strong>ve <strong>Eyüp Akcan</strong>’ın gösterdiği performanslar sarı-lacivertliler tarafından yakından takip edilip teknik heyete, futbolcular hakkında rapor veriliyor.</p>

Fenerbahçe’nin bu sezon kadro yapılanması doğrultusunda kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Tiago Çukur ve Eyüp Akcan’ın gösterdiği performanslar sarı-lacivertliler tarafından yakından takip edilip teknik heyete, futbolcular hakkında rapor veriliyor.

<p><strong>Mergim Berisha </strong></p> <p>Almanya Bundesliga ekibi Augsburg’a kiralanan Alman forvet Mergim Berisha, takımıyla ligde 7 müsabakada forma giydi. Toplamda 579 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı. Berisha, özellikle ligin 7. haftasında Augsburg’un, Bayern Münih’i 1-0 yendiği maçta attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.  </p>

Mergim Berisha

Almanya Bundesliga ekibi Augsburg’a kiralanan Alman forvet Mergim Berisha, takımıyla ligde 7 müsabakada forma giydi. Toplamda 579 dakika sahada kalan 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 4 asistlik bir performansa imza attı. Berisha, özellikle ligin 7. haftasında Augsburg’un, Bayern Münih’i 1-0 yendiği maçta attığı golle dikkatleri üzerine çekmişti.  

<p><strong>Dimitrios Pelkas</strong></p> <p>Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, İngiltere Championship takımı Hull City’e kiralanmıştı. City formasıyla ligde 10 maçta 627 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.  </p>

Dimitrios Pelkas

Fenerbahçe’nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, İngiltere Championship takımı Hull City’e kiralanmıştı. City formasıyla ligde 10 maçta 627 dakika forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.  

<p><strong>Mbwana Samatta </strong></p> <p>Genk’e kiralanan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ise ligde henüz bekleneni veremedi. 10 müsabakada 1 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 218 dakika sahada kaldı.  </p>

Mbwana Samatta

Genk’e kiralanan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta ise ligde henüz bekleneni veremedi. 10 müsabakada 1 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 218 dakika sahada kaldı.  

<p><strong>Burak Kapacak </strong></p> <p>Fenerbahçe’nin genç futbolcularından Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipten Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı. Karagümrük formasıyla 4 maçta 44 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, attığı tek golü de Fenerbahçe karşısında buldu. Kapacak, sakatlığı sebebiyle ligin son 3 haftasında kadroda yer almadı.  </p>

Burak Kapacak

Fenerbahçe’nin genç futbolcularından Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipten Fatih Karagümrük’e kiralanmıştı. Karagümrük formasıyla 4 maçta 44 dakika süre alan 22 yaşındaki futbolcu, attığı tek golü de Fenerbahçe karşısında buldu. Kapacak, sakatlığı sebebiyle ligin son 3 haftasında kadroda yer almadı.  

<p><strong>Tiago Çukur </strong></p> <p>Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden 19 yaşındaki Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender’e kiralandı. 8 müsabakada 575 dakika top koşturan Çukur, takımı adına 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takım içerisinde en dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor.  </p>

Tiago Çukur

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden 19 yaşındaki Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender’e kiralandı. 8 müsabakada 575 dakika top koşturan Çukur, takımı adına 2 gol kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla takım içerisinde en dikkat çeken oyuncular arasında bulunuyor.  

<p><strong>Eyüp Akcan </strong></p> <p>Kiralık olarak Zonguldak Kömürspor’da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Eyüp Akcan, bu sezon 12 müsabakada 1080 dakika süre alırken, tüm mücadelelerde 90 dakika sahada kaldı. Akcan, takımı adına 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.  </p>

Eyüp Akcan

Kiralık olarak Zonguldak Kömürspor’da oynayan 20 yaşındaki futbolcu Eyüp Akcan, bu sezon 12 müsabakada 1080 dakika süre alırken, tüm mücadelelerde 90 dakika sahada kaldı. Akcan, takımı adına 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.  

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