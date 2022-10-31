Fenerbahçe'den müthiş başlangıç: 63 yıllık rekoru egale etti

AVRUPA'DA 2 TAKIM GEÇEBİLDİ

Rakiplerine gol olup yapan Fenerbahçe, attığı 34 golle Avrupa'nın 5 büyük ligi içindeki birçok devi de geride bıraktı. Gol ortalaması 3.09 olan Fenerbahçe'yi sadece Almanya'da Bayern Münih (3.16) ve Fransa'da PSG (3.27) geçebildi. Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter ve birçok dev kulüp sarı-lacivertlilerin gol ortalamasının gerisinde kaldı.