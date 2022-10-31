Fenerbahçe'den müthiş başlangıç: 63 yıllık rekoru egale etti

cumhuriyet.com.tr
31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:11
<p>Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 34 golle, 63 yıl sonra önemli bir rekoru egale etti.  </p>

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği 34 golle, 63 yıl sonra önemli bir rekoru egale etti.  

<p><strong>EN SON LEFTERLİ SEZON</strong></p> <p>İlk 11 maçlar dikkate alındığında en golcü sezon başlangıcını 1959-1960 sezonunda Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu'nun forma giydiği kadro yapmıştı. O sezon 11 maçta 34 gol atan sarı-lacivertliler, aynı istatistiği 63 yıl sonra Jorge Jesus yönetiminde tekrarladı.</p>

EN SON LEFTERLİ SEZON

İlk 11 maçlar dikkate alındığında en golcü sezon başlangıcını 1959-1960 sezonunda Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu'nun forma giydiği kadro yapmıştı. O sezon 11 maçta 34 gol atan sarı-lacivertliler, aynı istatistiği 63 yıl sonra Jorge Jesus yönetiminde tekrarladı.

<p><strong>AVRUPA'DA 2 TAKIM GEÇEBİLDİ</strong></p> <p>Rakiplerine gol olup yapan Fenerbahçe, attığı 34 golle Avrupa'nın 5 büyük ligi içindeki birçok devi de geride bıraktı. Gol ortalaması 3.09 olan Fenerbahçe'yi sadece Almanya'da Bayern Münih (3.16) ve Fransa'da PSG (3.27) geçebildi. Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter ve birçok dev kulüp sarı-lacivertlilerin gol ortalamasının gerisinde kaldı.</p>

AVRUPA'DA 2 TAKIM GEÇEBİLDİ

Rakiplerine gol olup yapan Fenerbahçe, attığı 34 golle Avrupa'nın 5 büyük ligi içindeki birçok devi de geride bıraktı. Gol ortalaması 3.09 olan Fenerbahçe'yi sadece Almanya'da Bayern Münih (3.16) ve Fransa'da PSG (3.27) geçebildi. Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Milan, Inter ve birçok dev kulüp sarı-lacivertlilerin gol ortalamasının gerisinde kaldı.

<p><strong>SİVASSPOR'A 2 GOL ATARSA</strong></p> <p>Haber Global'e göre Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Sivasspor'a karşı 2 gol atarsa, tarihi bir başlangıca da imza atmış olacak. 1958-1959 sezonunun ilk 12 maçında 35 gol atan sarı-lacivertliler, Sivas ekibinin filelerini en az 2 kez havalandırırsa 12 maçlık periyotta tarihin en iyi hücum performansını sergilemiş olacak.</p>

SİVASSPOR'A 2 GOL ATARSA

Haber Global'e göre Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Sivasspor'a karşı 2 gol atarsa, tarihi bir başlangıca da imza atmış olacak. 1958-1959 sezonunun ilk 12 maçında 35 gol atan sarı-lacivertliler, Sivas ekibinin filelerini en az 2 kez havalandırırsa 12 maçlık periyotta tarihin en iyi hücum performansını sergilemiş olacak.

<p><strong>GEÇEN SEZONUN YARISINA ŞİMDİDEN YAKLAŞTI</strong></p> <p>Fenerbahçe, geçen sezonun gol sayısının neredeyse yarısına daha 11 maçta ulaştı. 38 maç oynanan geçen sezon 73 gol atan sarı-lacivertliler, bir önceki sezon 72, 2019-2020'de 58, 2018-2019'da ise 44 gol atmıştı. Fenerbahçe, sahaya çıktığı 11 maçın 7'sinde üç ve üzeri gol atarak da hücumda rakiplerine ciddi bir gözdağı veriyor.</p>

GEÇEN SEZONUN YARISINA ŞİMDİDEN YAKLAŞTI

Fenerbahçe, geçen sezonun gol sayısının neredeyse yarısına daha 11 maçta ulaştı. 38 maç oynanan geçen sezon 73 gol atan sarı-lacivertliler, bir önceki sezon 72, 2019-2020'de 58, 2018-2019'da ise 44 gol atmıştı. Fenerbahçe, sahaya çıktığı 11 maçın 7'sinde üç ve üzeri gol atarak da hücumda rakiplerine ciddi bir gözdağı veriyor.

<p><strong>REKOR SEZONUN ÇOK ÖNÜNDE</strong></p> <p>Fenerbahçe, Süper Lig'de 103 golle rekoru elinde bulundurduğu 1988-1989'un çok önünde bir performans sergiliyor. O dönem 11 maçta Fenerbahçe 23 gol atabilmişti. Sarı-lacivertliler rekor sezonun 11 gol önünde bulunuyor ve 103 gollü rekoru tarihe gömmek için taraftarına heyecan veriyor.</p>

REKOR SEZONUN ÇOK ÖNÜNDE

Fenerbahçe, Süper Lig'de 103 golle rekoru elinde bulundurduğu 1988-1989'un çok önünde bir performans sergiliyor. O dönem 11 maçta Fenerbahçe 23 gol atabilmişti. Sarı-lacivertliler rekor sezonun 11 gol önünde bulunuyor ve 103 gollü rekoru tarihe gömmek için taraftarına heyecan veriyor.

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