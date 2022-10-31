Spor yorumcuları İstanbulspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Her kulvarda lider'

"TADIYLA DEĞİL ADIYLA"

ŞANSAL BÜYÜKA: Jesus maçtan önce “antrenman yapacak zaman bile bulamıyoruz“ dedi… Doğru… Fenerbahçe‘nin oyuna başlangıcından bu yorgunluk zaten belli oldu… Kolay değil, Temmuz'dan beri sabah - akşam maç oynuyorlar… Fenerbahçe‘nin tadıyla değil, bu defa adıyla kazandığı bir maç oldu… Zaten adı bile yetti, maçı beşledi… Buna rağmen; Fenerbahçe‘nin ciddi anlamda dinlenmeye ihtiyacı var… Rotasyon bile bunu saklayamıyor artık... Dünya Kupası arasına kadar olan iki haftayı kazasız - belasız atlatırsa, Jorge Jesus gibi bir ustanın elinde gerisi çok daha kolay olur... (MİLLİYET)