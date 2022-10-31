Spor yorumcuları İstanbulspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Her kulvarda lider'
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
"HER KULVARDA LİDER"
HİLMİ TÜRKAY: İki savunma hatasını saymazsak hiç zorlanmadı Fenerbahçe. Sarı-Lacivertliler yoğun maç takviminde her kulvarda lider olarak yoluna devam ediyor. Kuşkusuz bu başarıdaki en büyük faktör, Jesus’un takıma kattığı liderlik ruhu. (CUMHURİYET)
"TADIYLA DEĞİL ADIYLA"
ŞANSAL BÜYÜKA: Jesus maçtan önce “antrenman yapacak zaman bile bulamıyoruz“ dedi… Doğru… Fenerbahçe‘nin oyuna başlangıcından bu yorgunluk zaten belli oldu… Kolay değil, Temmuz'dan beri sabah - akşam maç oynuyorlar… Fenerbahçe‘nin tadıyla değil, bu defa adıyla kazandığı bir maç oldu… Zaten adı bile yetti, maçı beşledi… Buna rağmen; Fenerbahçe‘nin ciddi anlamda dinlenmeye ihtiyacı var… Rotasyon bile bunu saklayamıyor artık... Dünya Kupası arasına kadar olan iki haftayı kazasız - belasız atlatırsa, Jorge Jesus gibi bir ustanın elinde gerisi çok daha kolay olur... (MİLLİYET)
"FENERBAHÇE, NAPOLI GİBİ"
UĞUR MELEKE: Futbol artık hatlar arası boşlukları bulmakla ilgili bir konu değil. Çünkü herkes doğru duruyor, bütüncül hareket ediyor, kısa mesafede oynuyor ve kimse bloklar arası kolay boşluk bırakmıyor. “Futbol artık oyuncular arasında boşluk bulmakla ilgili” diyor Spalletti. Oyuncular arası boşluk bulabilmek için de bir rakibinizi manipüle etmeli, alanını terk etmeye zorlamalısınız. Jesus’un Fenerbahçe’sinin sırrı da Spalletti’nin Napoli’siyle benzer. Geride pasla da, önde hücum presle de bir-iki rakibi manipüle ediyor ve alanını terk etmesini-hata yapmasını sağlıyorlar. Dün de pozisyonları ve golleri böyle buldular. (HÜRRİYET)
"LİGİN EN ÖNEMLİ FAVORİSİ"
AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe'yi tutmak zor. Kötü gol de yeseler, zaman zaman Altay'ın ayağı da kaysa, zaman zaman Szalai kötü geri pası da atsa Fenerbahçe yediğinden fazlasını atarak belki de gol rekoruna gidiyor. F.Bahçe bazı oyuncuların mükemmel performansı, iyi mücadelesiyle dün gece bir kez daha gösterdi ki ligin en önemli favorisidir. (SABAH)
"USTALARIN GECESİ"
GÜRCAN BİLGİÇ: Beş gollü, görkemli bir galibiyet Fenerbahçe adına. Ama geçmiş maçların yorgunluğunu – yıpranmasını da en çok hissettiği 90 dakikaydı. Dediğimiz gibi, ustalar üzerlerine düşenleri yaptılar, Fenerbahçe adına rahat bir galibiyeti puan cetveline yazdırdılar. (SABAH)
"ÇİZGİ İŞ AÇACAK"
ÖMER ÜRÜNDÜL: Bu defans bloğunu çizgi halinde öne çıkarma hatası bir gün başa ciddi iş açacak gibi gözüküyor. Ferdi'yi dün dikkatle izledim. Kuvvetli, disiplinli ama ofansif girişimlerin sonunu iyi getiremiyor. Joao Pedro bir türlü Cagliari'deki form düzeyine ulaşamıyor. İstanbulspor'un kapasitesi sınırlı genç kadrosunun Süper Lig'e çıkması çok büyük bir başarıydı. Ama bu kadro Süper Lig için çok yetersiz. (SABAH)
"GEREKTİĞİ KADAR, GEREKTİĞİ GİBİ"
ERCAN GÜVEN: Hata yapmaya müsait Fenerbahçe defansı sayesinde her an beraberlik gelebilirdi. Tabi ki, değişiklikler fark etti… Batshuayi önce Valencia’ya “al da at” diye asist yaptı, sonra kendi attı skor 2-5’e geldi. Maçı yanına gidip birlikte tribünleri selamlayarak Altay’a tam destekle bitirdi Jesus. Gerektiği kadar, gerektiği gibi oynamak böyle bir şey olsa gerek! (MİLLİYET)
"YENİ HEDEF AVRUPA LİDERLİĞİ"
İLKER YAĞCIOĞLU: Açıkçası Fenerbahçe'nin yoğun maç temposundan dolayı dün akşam tempoyu çok fazla yükseltmediğine şahit olduk. Ki bu son derece doğal. Buna rağmen maçta 5 gol buldular. Sarı-lacivertlilerde yeni hedef UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirmek olacak ve bunu başarabilirler... (TAKVİM)
"İRFAN CAN 20 GOL!"
ENGİN KEHALE: Sezon başında Carlo Ancelotti’nin bir cümlesi çok konuşuldu: “Valverde bu sezon La Liga’da 10 gol atmazsa lisansımı yırtarım.” Geçen sezon ligde 0 gol atmış bir oyuncu için çok cesur bir açıklama gibi gözükse de Fede bu sezon ilk 12 maçında 6 gol atmayı başardı. Belki Jesus’un da Ancelotti gibi bir açıklama yapıp, “İrfan Can 20 gole katkı yapmazsa lisansımı yırtarım” demesinin zamanıdır. İrfan Can, bu rakamlara ulaşması için gereken her türlü yeterliliğe sahip. (HÜRRİYET)
"NAZAR DEĞECEK DİYE KORKUYORUM"
ELVIR BALIC: Her şey başarıya bağlı. Jesus'un yaptığı her şey şu an işliyor. Rotasyona gidiyor, oyuncular yine oynuyor. İşler gerçekten çok iyi gidiyor. Bazen korkuyorum nazar değecek de adama bir şey olacak diye.
"TARAFTAR MAÇA KOŞA KOŞA GİDİYOR"
TÜMER METİN: Çok hasta Fenerbahçeli arkadaşlarım var, uzun zamandır tribüne gitmiyorlardı; şimdi koşa koşa maça gidiyorlar. Bunu sağlayan Jorge Jesus, adam karizmatik yani.
"SANKİ SEZON 1988/89"
RIDVAN DİLMEN: Ali Koç sezon başında oyunculara Jesus'u getirerek 'Sizin feriştahınızı yönetti bu adam' mesajını vermek istedi. Geçtiğimiz sezonki başarıya rağmen yüksek prfoil bir teknik direktör getirerek oyunculara mesaj verdi. Abartmadan söylüyorum; 103 gollü 88-89 sezonunun bir benzerini izliyoruz bu sezon. Dünya Kupası arasına girildiğinde Fenerbahçe'nin şampiyonluk rakipleri ile arasında 5 ile 10 puan olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe haftaya Sivas maçını kazanırsa Beşiktaş ve Galatasaray ile arasında 7-8 puan fark olabilir.
"BÖYLE BİR ŞEY YOK"
NİHAT KAHVECİ: İkinci golü yedikten sonra tak hemen Crespo'yu aldı oyuna. Valencia ve Batshuayi de girince maçın seyri değişti. Fenerbahçe iki dakikada iki gol attı. 1'inde Valencia attırdı, diğerinde Batshuayi... Yani böyle bir şey yok. Bir vitesi yükseltiyorlar ve 5 dakikada gol atıyor.
"JESUS'UN ACIMASI YOK"
OGÜN TEMİZKANOĞLU: Jorge Jesus'un acıması yok kimseye. Ne kendi oyuncularına ne de rakibe... Sürekli kazanarak devam etmek istiyor. Bu rotasyon içinde en verimli oyunculardan yararlanmaya çalışıyor. Kötü oyuncuların da gözünün yaşına bakmıyor.
"İSTEK VE COŞKU DEĞİŞMİYOR"
KEMAL ASLAN: Fenerbahçe istek coşku ve kazanma arzusu değişmiyor. İlk yarı notlarıma naktım İstanbulspor adına hiçbir şey yok. Genel olarak Emre, Zajc, Ferdi İrfan önemli işler yaptılar.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- O özellikler iptal edildi!
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- 'Lütfen bir talimat veriniz...'
- Ünlü müzisyen yaşamını yitirdi
- 'BOP eşbaşkanı' demek hakaret mi?
- Boksör cezaevinde intihar etti!
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Benzine büyük zam yolda