Spor yorumcuları İstanbulspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Her kulvarda lider'

"İRFAN CAN 20 GOL!"

ENGİN KEHALE: Sezon başında Carlo Ancelotti’nin bir cümlesi çok konuşuldu: “Valverde bu sezon La Liga’da 10 gol atmazsa lisansımı yırtarım.” Geçen sezon ligde 0 gol atmış bir oyuncu için çok cesur bir açıklama gibi gözükse de Fede bu sezon ilk 12 maçında 6 gol atmayı başardı. Belki Jesus’un da Ancelotti gibi bir açıklama yapıp, “İrfan Can 20 gole katkı yapmazsa lisansımı yırtarım” demesinin zamanıdır. İrfan Can, bu rakamlara ulaşması için gereken her türlü yeterliliğe sahip. (HÜRRİYET)