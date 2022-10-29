Fenerbahçe'nin Rennes maçındaki geri dönüşünü sağlayan konuşma ortaya çıktı

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARADI

Önce erken sarı kart gören Arao’yu 6 numaradan 8 numaraya çekti. 6 numaraya hemen Crespo geldi. İyi bir koşucu olan Crespo ile rakip defans arkasına kaçamamaya başladı. İkinci yarıda da 60. dakikadan sonra 4 değişiklik birden yapan Jorge Jesus, bu esnada hem sakatlanan Gustavo’yu oyundan aldı hem de 4’lü sisteme dönerek müthiş geri dönüşün işaretini verdi.