Fenerbahçe'nin Rennes maçındaki geri dönüşünü sağlayan konuşma ortaya çıktı
UEFA Avrupa Ligi’nde Rennes’i konuk eden Fenerbahçe unutulmaz bir maç oynadı. Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında ilk 3-0’dan geri dönen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus hamleleri ve liderliğiyle bir kez daha fark yarattı.
"TELAŞ YOK, SAKİN"
Özellikle Rennes karşısında henüz 30. dakikada 3-0 geri düşülmesi sonrası tüm Kadıköy buz kesti, şok geçirdi. Ancak kenarda sakin kalan Jesus, herkesten de sakin kalmalarını istedi. Milliyet’in haberine göre tecrübeli teknik direktör, yedikleri 3. golden sonra yedek kulübesinde ‘Sakin olun, telaş yok’ hareketi ve mesajıyla bir anda takımının demoralize olmasını engelledi.
MAÇIN DÖNECEĞİNE İNANDI
Avrupa kupası maçlarında kariyeri ve tecrübesiyle öne çıkan Portekizli çalıştırıcı, Rennes karşısında da yenilen arka arkaya gollere rağmen telaşa kapılmadı. Hatta maçın döneceğini ve takımın toparlanacağını çevresindekilere iletti. Jesus saha içinde de hamlelerini yaptı.
DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARADI
Önce erken sarı kart gören Arao’yu 6 numaradan 8 numaraya çekti. 6 numaraya hemen Crespo geldi. İyi bir koşucu olan Crespo ile rakip defans arkasına kaçamamaya başladı. İkinci yarıda da 60. dakikadan sonra 4 değişiklik birden yapan Jorge Jesus, bu esnada hem sakatlanan Gustavo’yu oyundan aldı hem de 4’lü sisteme dönerek müthiş geri dönüşün işaretini verdi.
LİDERLİĞİ KORUDU
3-3'lük sonuç ile birlikte UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki liderliğini sürdüren Fenerbahçe, grubun son maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak.
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