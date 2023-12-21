Fenerbahçe'ye çıkan kırmızı kartlar doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Kayserispor'un son anlarda kazandığı serbest vuruş ve kırmızı kartlar

Deniz Çoban: Bence faul kararı doğru. Bir şey söylüyor, raporu okuma şansımız olsa görürüz. İtirazdan çıkan sarı kartlar doğru sonrası onur kırıcı bir şey söylediyse kırmızı kart. Mert Hakan'ın sadece bu davranışlarıyla değil, beraberinde bir şeyler söylediğini düşünüyorum. Ben sadece bu hareketlerden gördüyse, doğru bulmuyorum ama bir şey söylediğini düşünüyorum.

Bahattin Duran: Hakem takdiri diyorum faul için. İki sarı kart da doğru, ilk sarı kartlar doğru. Mert Hakan'ı sakinleştiremedi takım arkadaşları. Bu konuda hiç yorum yapmayayım, takım arkadaşlarının ve hocasının Mert Hakan'a tavrına bakalım, zaten her şey açık.

Bülent Yıldırım: Net bir ihlal, net bir faul. Bundan yana bir şüphe yok. İki sarı kartın da doğru olduğunu düşünüyorum. Kural 12 der ki saldırgan, aşağılayıcı, küfürlü bir şekilde davranırsanız, bir şey söylerseniz, illa küfür olması gerekmez, bu kırmızı karttır. Hiçbir hakem böyle bir karambolde kimseyi ihraç etmez. Burada bir şey duydu. Bu saldırgan olabilir, aşağılayıcı olabilir, illa küfür değil. Bu tamamen hakemin takdirinde. Ancak şok edici bir şey söylemiş olmalı ki bu dakikaya kadar sakin olan hakem çat diye kırmızı gösteriyor. Arkada duyan Attamah ve Kemen de hakemin doğru yaptığını ifade etmeye çalışıyorlar. Bunun takdirini yapacak biz değiliz, sahadaki hakem.