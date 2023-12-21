Spor yazarları Kayserispor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Galatasaray ne istiyorsa o oldu'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 09:25

Güncelleme: 21.12.2023 - 09:25

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Hilmi Türkay: "Aksiyonu bol bir mücadeleye tanıklık ederken keyif aldık. Kayserispor ligimize renk katıyor. Karşılıklı goller heyecan kat sayısını yükseltti. Uzun süre forma şansı bulamayan Cengiz ve Batshuayi 11’de golle tanıştı. Kayseri’nin ilk golünde Serdar ve İsmail’in ortak hatası var. Hakem Zorbay Küçük’ün ev sahibi lehine verdiği penaltı tartışmaya açık. Bence penaltı değil. F.Bahçe’nin kazandığı penaltı doğruydu. Ne yaptın Fred, ne yaptın Mert Hakan? Kırmızı kart görmeniz yakıştı mı? Hem de pazar günkü G.Saray derbisi öncesi." (Cumhuriyet)

"EN BÜYÜK EKSİKLİK FRED"

Uğur Meleke: "Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Trnava’yı büyük oyun farkıyla yendiler, oyuncu farkıyla değil. Ancak dün Kayseri’ye karşı kurdukları üstünlük, oyuncu farkıydı daha çok. Özellikle Fred’in zekası ve Cengiz’in keskinliğiyle kazandı dün Kayseri’de. Fred bence Süper Lig’in üzerinde kalitede bir adam ve onun derbide yokluğu şüphesiz ki büyük bir eksiklik sarı-lacivertliler için. Galatasaray için Torreira neyse, Fenerbahçe için de Fred o anlama geliyor artık." (Hürriyet)

Erman Toroğlu: "Mert Hakan aynen eskiden olduğu gibi kendi takımını sinirlendiriyor, rakip takımı sinirlendiriyor, seyirciyi sinirlendiriyor, hakemi sinirlendiriyor, maçın içine ediyor. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusunu hem de derbi öncesinde oyundan attırıyor. Bu oyuncuya Fenerbahçe'de nasıl tahammül ediyorlar anlamak mümkün değil. Yine Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fred "Ben küfür etmedim" diyor ama bilemeyiz. Küfür etmese de hakem onu niye atsın. Çünkü ikinci sarı karttan atılmıyor, direkt kırmızıdan atılıyor." (Fotomaç)

"DERBİYİ DE ZORBAY KÜÇÜK YÖNETSİN"

Gürcan Bilgiç: "Fenerbahçe'nin penaltısında kıdemli yardımcı dilini yuttu, VAR devreye girdi. Son saniyelerde verdiği faul kararı… Maçın içinde benzer pozisyonları devam ettirdi, iki ayağı yerde olan oyuncuya yapılan şarja faul çaldı. Ardından dilini tutamayan Mert Hakan ve Fred derbi öncesinde kırmızı gördü. İyi giden bir şeyi, berbat etmekte ustalar. Madem bu kadar cesur ve adaletli Zorbay Küçük, MHK'ya çağrım, derbiyi de O'na yönettirsinler. Görelim bakalım; Büyükekşi'ci diğer takıma da aynı yüreği taşıyacak mı?" (Fotomaç)

Ercan Güven: "Fenerbahçe, gol düellosunu kazanıp yedi maçtır kaybetmeyen sert ve sağlam rakibinden deplasmanda üç puan alarak hedefine doğru büyük bir adım daha attı ama Pazar günkü Galatasaray derbisinde Fred’siz kaldı. Öncekiler gibi dünkü maçın da en iyi adamı derbide olmayınca sadece Fenerbahçe orta sahası zorlanmayacaktır. İki yönlü mükemmel oynayan Fred’in eksikliği iki yönlü kayıp çünkü. Hem savunma hem hücum eksilecek Fenerbahçe’de. Kayseri’den alınan üç puan Galatasaray’a kaptırılacak “altı” puana sebep olmasa bari." (Milliyet)

"NİYE ATILDIĞI AÇIKLANMALI"

İlker Yağcıoğlu: "İki haftadır sürekli hakemleri konuşuyoruz. Dün akşamki olayda da hafta sonu oynanacak derbinin selameti açısından Fred'in niye atıldığının bütün kamuoyuna açıklanması şart. Aksi takdirde derbi büyük bir gerilimle başlar." (Takvim)

Ömer Üründül: "Biraz dirençli bir rakip çıkınca Tadic'teki fiziki yetersizlik ortaya çıkıyor. Dün, performansı en düşük isimlerinden birisi de Szymanski'ydi. Batshuayi maç eksiğine rağmen flaş bir gün yaşadı ama bir sorun var. Fenerbahçe'nin oyun yapısına sırtı dönük oynamayı iyi bilen bir santrfor gerekiyor. Tabii ki Dzeko gibi… İsmail Kartal ne yazık ki bu Mert Hakan'ın agresif hareketlerle takıma zarar verdiğini göremiyor. Fred'in de kırmızı kart görmesinin önemli bir nedeni oldu." (Sabah)

"GALATASARAY NE İSTİYORSA O OLDU"

Rıdvan Dilmen: "Ligin kaderini belirleyecek maç pazar akşamı derbi. Fenerbahçeli taraftarların Dzeko çok değerli oyuncu. Ama Dzeko dahil olmak üzere 25 kişilik kadroda kim olmazsa üzülürüm diye sorsanız, milyonlarca taraftarın yüzde 99,99'u Fred derler. Aman Fred'e bir şey olmasın derler. Bu kırmızı kartla birlikte bireysel anlamda Galatasaray ne istiyorsa, Fenerbahçe ne istemiyorsa o oldu. Fred-Torreira eşleşmesini kaçırmış olduk."